Fin de saison pour les moutons et les chèvres de Douai

Après avoir pâturé pendant six mois, les moutons et les chèvres des quartiers de la Clochette et de la résidence Gayant à Douai (Nord) quittent ce mercredi leurs prés urbains pour passer l'hiver au chaud à l'étable.

Douai, France

La quarantaine de chèvres et de moutons qui ont élu domicile depuis avril dernier dans deux pâtures urbaines de la ville de la Douai (Nord) repartent ce mercredi pour passer l'hiver au chaud dans les étables de la société Patureco, basée à Sainghin-en-Mélantois, près de Lille (Nord).

A cette occasion, la société et la mairie de Douai convient les habitants des quartiers de la Clochette (à 15h30) et de la résidence Gayant (à 13h30) où se trouvent les bêtes à assister à leur regroupement par un chien de berger.

Des voisins agréables et calmes

Ce sera une dernière animation pour dire au revoir à ses voisins peu communs mais qui ont séduit les habitants comme Marine qui habite à deux pas de la pâture de la résidence Gayant, quai Devigne, en bord de Scarpe. "_Je suis triste qu'ils partent_. C'est un coin de campagne en ville" dit avec enthousiasme la jeune femme qui s'est plu à rendre visite quotidiennement à ses voisins caprins qu'elle considère comme une "bouffée d'air" en milieu urbain.

Les moutons de la résidence Gayant à Douai (Nord) © Radio France - Bénédicte Robin

Grégory son voisin ne dit pas autre chose. Lui qui a des enfants est ravi de ce voisinage. "_On est presque en centre-ville ici, on n'a pas l'occasion de voir des animaux de ferme. Et là i_ls sont au bout de la rue, alors on en profite !" sourit le jeune papa.

Un projet d'urbanisme, écologique et citoyen

Cette idée d'éco-pâturage a été initiée par Jacky Avenel, l'adjoint au maire en charge du cadre de vie qui voulait mettre en valeur des terrains appartenant à la commune mais sur lesquels il n'y avait pas encore de projet établi. "Il fallait les faucher", explique l'élu qui a trouvé une manière "moins polluante" de le faire grâce à ces "agents bénévoles", s'amuse-t-il.

La pâture de la résidence Gayant se situe en bord de Scarpe, quai Devigne à Douai (Nord) © Radio France - Bénédicte Robin

Peut-être un retour au printemps prochain

lJacky Avene aimerait développer encore ces éco-pâturages sur d'autres sites de la Ville. Rien ne semble trancher pour moment. "Il faut déjà faire le bilan de cette expérimentation" souligne-t-il, mais il ne ferme pas la porte au retour des caprins pour les beaux jours à condition, bien sûr, que le conseil municipal valide à nouveau le projet.