Fin de vie : "c'est un droit, une liberté de choix", selon une ancienne infirmière creusoise

"Il voulait mourir dans la dignité, malheureusement ce n'est pas ce qui s'est passé" : depuis 40 ans, Geneviève Plaze se bat au sein de l'ADMD de Creuse. Cette ancienne infirmière, qui n'a pas pu tenir la promesse faite à son père, témoigne après les déclarations du président. Ce lundi après les travaux de la membres de la Convention citoyenne, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle loi sur la fin de vie "d'ici la fin de l'été" .

"J'avais honte de ne pas pouvoir l'aider"

Le papa de Geneviève a souffert d'un cancer pendant plusieurs années, avant de développer des métastases à divers endroits du corps, le cerveau et les poumons. Lui-même était membre de l'ADMD, dès sa création en Creuse. "Il voulait mourir dans la dignité, malheureusement ce n'est pas ce qui s'est passé", commence-t-elle.

"Il était vraiment en mauvais état. Il m'avait demandé de l'aider à partir, si un jour il se retrouvait dans cette situation. Je lui avais promis. Mais je n'ai pas pu", explique Geneviève. Ce n'était pas légal en France, et à l'époque la possibilité de partir en Suisse pour un suicide assisté était peu connue.

Geneviève l'a donc accompagné pendant son hospitalisation à Guéret. Elle se souvient : "17 jours, 17 nuits. Ca a été très long. Un jour, proche de la mort, il m'a dit 'ma fille, même un chien on ne le laisserait pas mourir ainsi'... Cela m'a fait tellement mal, que je ne pouvais presque plus rester à côté de lui, j'avais honte de ne pas pouvoir l'aider."

"C'est un soin. Je l'ai fait avec mon cœur, et je n'ai jamais eu aucun regret"

Geneviève a travaillé en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Elle raconte qu'à l'époque, "les médecins pratiquaient l'euthanasie dans l'illégalité la plus complète évidemment... Ils nous prescrivaient de quoi faire mourir la personne. Je l'ai fait, et je n'ai jamais eu aucun regret. Au contraire, car je pense que c'est un soin et que je l'ai fait avec mon cœur."

A 79 ans, Geneviève Plaze plaide donc pour la légalisation de l'euthanasie, "pour la liberté de choix du patient. On est en train d'évoluer, mais on évolue très lentement. Il est temps que ca arrive, ca se passe bien dans les autres pays."

L'Ordre des médecins est "défavorable" à ce que des médecins puissent participer à "un processus qui mènerait à une euthanasie". Geneviève Plaze répond à ces réticences : J'estime que c'est un droit, une liberté de choix. C'est aux patients de s'exprimer, pas aux médecins, ni à la famille. Nous ne sommes pas dans la tête des gens. Outre les souffrances physiques, il y a de grandes souffrances psychologiques."