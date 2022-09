Fin de vie : "C'est une liberté que je veux", explique le délégué de l'ADMD dans le Bas-Rhin

"Pour l'instant on met fin à ses jours en se mettant sous en train, ou en se coupant les veines", regrette le docteur Robert Wohlfahrt, délégué de l'association pour le droit à mourir dans la dignité dans le Bas-Rhin. "Il faut autoriser une possibilité de mourir calmement, simplement, entouré de sa famille, en prenant une potion adéquate." Le médecin généraliste de Wissembourg espère donc que la consultation citoyenne annoncée pour le mois d'octobre 2022 par le chef de l'Etat débouchera sur un changement de la loi en France. Actuellement, l'aide active à la mort n'est pas autorisée.

Un soulagement"

Robert Wohlfahrt estime pourtant que c'est un droit, une liberté. Et selon lui, c'est même un soulagement pour les patients. Il a eu des retours de ses confrères des pays où c'est autorisé. "Quand un patient qui a un cancer avancé sait qu'on peut lui arrêter sa vie quand il veut, il reprend vie. Il retourne voir des amis. Il mange de nouveau, jusqu'à ce que la maladie l'emporte." D'ailleurs il le note aussi auprès de ses patients quand il parle de la fin de vie. "Toutes les personnes âgées à qui je dis si ça ne va plus on vous aidera, elles sont soulagées."