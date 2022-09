Fin de vie : "C'est une question trop complexe pour un référendum", estime Yves Grégoire de l'ADMD 76

C'était un avis très attendu : le Comité consultatif national d'éthique a rendu ce mardi son rapport sur la fin de vie, considérant qu'il existe "une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir", pour les patients dont le pronostic est engagé à moyen terme et dont les souffrances sont intolérables.

"J'accueille cet avis avec extrêmement de prudence, réagit ce mercredi Yves Grégoire, délégué en Seine-Maritime de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD). Le Comité d'éthique a déjà rendu un avis en 2018, et que s'est-il passé entre temps ? Pas grand chose."

Conserver une clause de conscience pour les médecins

"Je pense que l'on aurait pu faire plus vite, et mieux", ajoute Yves Grégoire. Car finalement, le temps d'installer la Convention citoyenne qui va débattre sur le sujet et en attendant la fin du parcours parlementaire, une éventuelle future loi ne serait pas prête avant la fin de l'année 2023. Un référendum permettrait-il d'aller plus vite ? "C'est une question trop complexe pour un référendum, c'est un sujet pour lequel il faut rentrer dans les détails", estime Yves Grégoire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Car des conditions pour encadrer "l'aide active à mourir", il y en a. Le Comité consultatif national d'éthique estime par exemple que les souffrances du patient doivent être jugées "insupportables". "En Belgique, c'est un collège de médecins qui décide si le patient peut bénéficier d'une aide active à mourir, explique Yves Grégoire. C'est une question très complexe, mais on sait aussi que pour certaines pathologies, il n'existe plus aucun traitement qui permette de soulager la douleur, y compris la sédation profonde."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le Comité estime également que le patient doit faire sa demande de manière "libre, éclairée et réitérée". Là-dessus, Yves Grégoire rappelle la nécessité de rédiger ses directives anticipées, en nommant une personne de confiance qui prendra une décision le cas échéant. Le délégué en Seine-Maritime de l'ADMD estime par ailleurs qu'il faut conserver une clause de conscience pour les médecins qui refuseraient de pratiquer le suicide assisté. "Nous admettons complètement qu'un médecin puisse refuser de pratiquer cet acte", conclut-il.

L'ADMD, quoiqu'il en soit, continuera de porter ce débat, et notamment lors de son assemblée générale qui se déroulera au Kindarena de Rouen le samedi 24 septembre.