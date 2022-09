Fin de vie : cette habitante de Bois-Guillaume, atteinte d'un cancer incurable, souhaite mourir dignement

Marie-Hélène a 68 ans, elle était pharmacienne à Bois-Guillaume, près de Rouen, aujourd'hui à la retraite. Il y a six ans, on lui diagnostique un cancer du sein, qui s'est métastasé. "Je me suis dit, c'est terminé, je vais mourir d'un cancer qui va entraîner des douleurs intenses", explique-t-elle. Plus récemment, ces métastases ont atteint le cerveau, et la moelle osseuse. "On a décidé, en accord avec mon oncologue, d'arrêter les traitements. Je suis en début de fin de vie."

Quelques jours de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose

"J'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais, et à ce ue je ne voulais pas, détaille-t-elle. La sédation profonde et continue me fait peur, je n'ai pas confiance, je ne veux pas vivre cette dégradation de mon corps, je déteste ça." C'est pourtant la seule solution autorisée à ce jour en France.

Elle voudrait pouvoir avoir recours au suicide assisté. L'injection d'une dose létale, encadrée par un médecin. "Certains médecins disent 'on est là pour soigner, pas pour tuer'. Mais ma maladie est inéluctable", explique Marie-Hélène. Avec la solution du suicide assisté "on va au bout de la maladie, quelques jours de plus ou de moins, cela ne change pas grand-chose, surtout si ce sont quelques jours de calvaire".

Je serais rassurée d'avoir cette possibilité

La loi française pourrait bientôt changer. Un rapport, remis par le Comité national consultatif d'éthique "juge possible une aide active à mourir strictement encadrée", ce mardi 13 septembre. Dans la foulée, le chef de l'Etat, Emmanuel Macron, a annoncé le lancement d'une consultation en vue d'une possible loi d'ici 2023.

Le suicide assisté, une option qui attriste forcément Alain, le mari de Marie-Hélène : "On se quitte, l'un va continuer et l'autre partir, ce n'est pas évident", indique-t-il, ému. "Je serais rassurée si j'avais cette possibilité, conclut Marie-Hélène. De dire 'demain c'est fini'. Ce serait important et rassurant. Soyons libres de nos choix."