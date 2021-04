Fin de vie : "En France, mourir dans la dignité c'est pour ceux qui ont les moyens", des Manchois témoignent

Jeudi 8 avril, l'Assemblée nationale examine une proposition de loi sur la fin de vie. A 66 et 74 ans, Henry et Michel sont en bonne santé, pourtant, les deux Manchois se battent depuis des années pour une loi autorisant l'euthanasie. Ils témoignent.

En une seule journée, les députés de l'Assemblée nationale vont devoir examiner une proposition de loi sur la fin de vie et ses quelque 3 000 amendements.

Henry, 66 ans et Michel, 74 ans ne sont ni l'un, ni l'autre concernés par la maladie, mais pour autant ils ont signé leurs directives anticipées : ils ne veulent pas de mesures extraordinaires pour les maintenir en vie. C'est-à-dire pas de réanimation, ni de mise sous respiration artificielle, ni encore d'intervention chirurgicale non autorisés.

Dans sa lutte pour le suicide assisté, Michel met en avant trois arguments : l'égalité, la liberté et la charité. "Aujourd'hui en France, mourir dans la dignité, c'est pour ceux qui ont les moyens de partir en Suisse, là où c'est autorisé parce que ça coûte cher." Michel est catholique et selon lui le problème vient aussi de l'Eglise qui n'avance pas avec son temps. Pourtant explique Michel : "si l'individu qui est à côté de vous souffre le martyr, n'en peut plus (physiquement ou psychiquement) et vous demande de mourir, il a le droit, par charité, de mourir... évidemment assisté par des médecins volontaires".

3.000 amendements déposés

Le dépôt de 3.000 amendements déposés par les députés compromet les chances d'adopter la proposition de loi. En effet, le texte sera examiné dans le cadre d'une niche parlementaire (une seule journée est mise à disposition pour étudier le texte, les amendements et voter la loi). Les deux manchois ne comprennent cependant pas le blocage de la part des députés Républicains ayant déposé 2.400 amendements dans l'espoir de bloquer le vote. "Ça fait des années que ça dure, des années que la société demande à avoir le choix de choisir sa fin de vie" explique Henry, "on ne veut pas que ça devienne systématique mais seulement offrir aux personnes qui le veulent (surtout des malades ou atteints de lourdes déficiences), la liberté de choisir de mourir".