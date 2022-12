Fin de vie : faut t-il faire évoluer la loi ?

C'est une question sensible que celle de la fin de vie. L'actuelle loi Clayes-Léonetti permet une sédation profonde pour accompagner le patient jusqu'à une mort naturelle. Une convention citoyenne s'ouvre ce vendredi pour essayer de déterminer s'il faut faire avancer la loi. Christophe Devaux, médecin à la Mirandière, l'unité de soins palliatifs du CHU de Dijon n'est pas persuadé qu'il faille faire évoluer la loi.

Est-ce que vous trouvez ça bien qu'on interroge les citoyens sur cette question ?

Oui, absolument. C'est une question qui revient régulièrement au plan politique mais c'est important que nous tous puissions nous nous prononcer ou en tout cas donner un point de vue sur ces questions, même difficiles. Mais c'est important aussi qu'on puisse bien connaître la réalité de ce que vivent les personnes malades, les équipes soignantes aussi, qui les prennent en charge. C'est important parce qu'on est confrontés à des situations qui sont un peu extrêmes quand ces malades sont gravement malades et viennent à expérimenter leurs souffrances intimes et profondes.

La loi Clayes-Léonetti est suffisante pour vous ?

Cette loi est une bonne loi qui nous a vraiment permis de pouvoir répondre à une large partie des personnes qui sont arrivées à un stade très avancé de leur maladie et qui n'en peuvent plus. C'est une bonne loi parce qu'elle donne des repères et une aide pour les professionnels. Ça pose tout de même des problèmes éthiques relativement conséquents. Mais c'est une bonne loi parce qu'elle nous permet de ne pas passer cette ligne rouge qui serait celle de provoquer la mort.

Vous avez beaucoup de patients qui demandent à mourir ?

Beaucoup demandent à mourir quand ils sont porteurs d'une maladie grave. Très peu souhaitent en fait le passage à l'acte. Très peu demandent vraiment aux médecins de provoquer leur départ. C'est vraiment une poignée infime et il y a de nombreuses études qui commencent à sortir, qui montrent qu'en fait, même quand une personne formule une telle demande, cette demande évolue dans le temps. Ces études montrent qu'à partir du moment où on engage un accompagnement auprès de ces personnes, qu'on les écoute vraiment, profondément, leur demande peut se moduler fortement. Jusqu'à un patient sur trois qui, au bout d'une semaine, finit par ne plus souhaiter mourir.

Est-ce que vous seriez plus favorable au suicide assisté qu'à l'euthanasie ?

Je ne suis guère favorable ni à l'un ni vraiment à l'autre. Dans tous les cas, il y a une prescription, une délivrance, un geste médical.