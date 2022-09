VIDEO - Fin de vie : François Hollande favorable à un "nouveau droit d'interrompre son existence"

Alors que le droit de mourir dans la dignité et l'euthanasie reviennent dans le débat public avec, pour la première fois, un avis assez favorable du Comité national consultatif d'éthique (CCNE), l'ancien président François Hollande s'est prononcé ce mardi pour l'"ouverture d'un nouveau droit d'interrompre son existence en cas de souffrance absolue".

"Avant de parler d'évolution de la loi, il faut avoir plus de personnels et de formation de ces personnels pour les soins palliatifs", a toutefois jugé l'ancien chef d'Etat, invité de l'émission Ma France sur France Bleu. Et en cas d'autorisation d'une forme de suicide assisté en France, "il faut des conditions extrêmement strictes, avec la présence du corps médical, pour que tout abus soit impossible", a-t-il souligné, prudent. Mais il faut "aussi cette liberté, quand on est devant une souffrance absolue, intenable, de pouvoir l'arrêter, estime François Hollande, notamment lorsqu'"il n'y a aucune espérance de vie et aucune intervention médicale qui permette de prolonger dignement l'existence".

L'ouverture d'un nouveau droit serait "un progrès"

Sur cette question hautement sensible, le président de la République actuel, Emmanuel Macron, a annoncé la tenue d'une convention citoyenne à partir d'octobre. Une idée sur laquelle son prédécesseur le rejoint : "Je pense qu'il est très utile d'avoir une convention" citoyenne, soutient François Hollande. "Des personnes vont être tirées au sort et le débat va avoir lieu. Et si au terme de cette convention citoyenne, on peut augmenter la place des soins palliatifs, donner plus de publicité à ce qui existe déjà, la loi Claeys-Leonetti, et faire en sorte qu'il puisse y avoir cette ouverture d'un nouveau droit d'interrompre son existence en cas de souffrance absolue, je pense qu'il y aura un progrès", assure-t-il.

Un référendum pas indispensable

Contrairement à Emmanuel Macron, François Hollande estime qu'un référendum n'est en revanche pas indispensable. "Vous imaginez la complexité" de la question ? s'interroge-t-il. "C'est vraiment le rôle du Parlement, une fois que la convention citoyenne aura donné ses conclusions, de faire un débat et d'apporter la précision nécessaire, les garde fous indispensables, estime l'ancien locataire de l'Elysée. Et je ne pense pas que le peuple français demande absolument à voter sur la mort".