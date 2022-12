Fin de vie : "Je veux mourir dignement", ces Girondins favorables au suicide assisté

La France va-t-elle légaliser le suicide assisté comme en Suisse ou l'euthanasie telle que pratiquée en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Espagne ? Lancée en octobre par Emmanuel Macron, la Convention citoyenne sur la fin de vie débute officiellement ses travaux à partir de ce vendredi 9 décembre. Tirés au sort, 150 Français vont tenter de déterminer s'il faut modifier la loi Claeys-Leonetti qui autorise actuellement la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Un dispositif jugé insuffisant par l'Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD) dans la mesure où de nombreuses maladies invalidantes ne permettent pas d'y avoir recours.

"Je suis en train de faire un dossier pour un suicide assisté"

"Je suis atteinte d'une maladie génétique neurodégénérative, la maladie de Huntington". Outre sa pathologie incurable, Catherine, 62 ans, souffre également depuis 2017 d'un cancer du sein métastasé et la troisième chimiothérapie n'offre guère d'espoir. "Je souhaite le suicide assisté car je ne veux pas devenir un légume". Cette habitante de Bouliac près de Bordeaux dit craindre "une déchéance terrible".

"Je ne pourrai plus parler, je ne pourrai plus manger, je ne pourrai plus rien faire et je n'ai pas envie de rester les dix dernières années de ma vie couchée sur un lit à pousser des cris."

Après des années de réflexion, Catherine a décidé de recourir à un suicide assisté. "Je suis en train de faire le dossier. C'est 11 000 euros, effectivement c'est une somme." La Bouliacaise s'interroge sur ce paradoxe : "Financièrement, la majorité des Français ne peuvent pas se permettre un suicide assisté alors que 90% des gens y sont favorables. Qu'attend-on ?" Catherine n'est pas la seule Girondine à se poser la question.

"C'est inhumain ce que l'on fait vivre à mon mari"

"Je t'apporte ton petit jus". Deux fois par jour, Sophie quitte son appartement de Mérignac pour se rendre au chevet de son mari dans un Ehpad de Bordeaux. Un jus "de mandarine ?", demande Patrick, recroquevillé sur un fauteuil. Âgé de 75 ans, cet ancien professeur de lettres souffre d'une paralysie supranucléaire progressive.

"J'ai été diagnostiqué en mai 2019, et je sais que, à ce titre, rien ne peut m'arranger. C'est une maladie neurodégénérative qui fait que, quoique je puisse entreprendre, rien ne sera comme avant. Et puis je ne veux pas souffrir, d'où ma décision d'en finir avec la vie." Chaque mot, prononcé lentement, demande un effort. Sophie pose une main sur l'épaule de son mari.

Pour le couple, la descente aux enfers a commencé par des chutes. "Mon mari tombait régulièrement. Il s'est cassé les clavicules, les côtes, des vertèbres, jusqu'à devoir porter un corset." En quelques années, Patrick perd toutes ses facultés physiques. Il y a eu "la période déambulateur et puis après, le fauteuil roulant". Pour l'ancien professeur de littérature qui aimait lire plus que tout, qui jouait du piano et de la guitare, la vie se transforme en cauchemar.

"On est dans une société de faux-culs"

La lecture était "son bonheur", explique Sophie, les yeux en larmes. "Il ne peut même plus lire parce que c'est une maladie qui attaque aussi les yeux et paralyse les paupières." Dès le diagnostic, le couple songe à partir en Suisse pour un suicide assisté. "Il voulait de l'aide pour mourir mais on est dans une société, en France, où personne ne peut l'aider puisqu'on serait hors la loi."

Face à la perte d'autonomie de son époux, Sophie est rapidement contrainte de se tourner vers les Ehpad. "Les soins palliatifs ne peuvent pas l'accueillir puisqu'il n'est soi-disant pas en fin de vie et il n'a pas de souffrance physique." Pourtant, s'insurge-t-elle, "cette maladie est incurable, c'est une dégénérescence programmée, c'est abominable et il ne peut pas finir sa vie dignement. C'est inhumain."

Au fil de l'errance médicale de son époux, Sophie a croisé des dizaines de soignants. "Les médecins m'ont dit de mettre mon mari en Ehpad parce que les soins palliatifs, ils n'en veulent pas." Epuisée par son quotidien d'aidante, la sexagénaire "ne [veut] pas en vouloir au monde entier". "Mais on finit par en vouloir à tout le monde tant c'est inhumain ce que l'on fait vivre à l'homme avec qui j'ai vécu".

En septembre 2022, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a, pour la première fois, jugé envisageable une "aide active à mourir" à "de strictes conditions". En espérant un changement de loi qui répondrait à leurs attentes, Sophie continue ses visites quotidiennes à l'Ehpad. En plus du jus de mandarines qu'elle lui presse chaque matin, elle fait écouter à Patrick ses chansons préférées. Celles du musicien français de jazz Eddy Louiss et Les Feuilles Mortes d'Yves Montand.