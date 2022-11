Fin de vie : l'ADMD de Moselle met en garde contre "un risque de débat confisqué"

Ce mercredi 2 novembre est la 15e journée mondiale pour le droit à mourir dans la dignité . Une question sensible qu'Emmanuel Macron a souhaité remettre dans l'actualité avec le lancement en décembre d'une consultation citoyenne sur la fin de vie menée par 150 personnes tirées au sort . Le résultat des travaux, censés durer jusqu'en mars, sera remis au gouvernement qui décidera alors de changer ou non la loi Claeys-Leonetti sur l'accompagnement médical de la fin de vie, et d'éventuellement légaliser une "aide active à mourir".

ⓘ Publicité

Décloisonner le débat

"C'est une bonne nouvelle parce qu'on ne parle jamais assez de la question de la fin de vie et des directives anticipées" commente Maxence Pelletier, délégué en Moselle de l'ADMD (Association pour le droit de mourir dans la dignité). Le militant mosellan salue la volonté du Président de la République de "décloisonner le débat", de sortir des sempiternelles querelles des "pros et des antis". "J'adhère à cette démarche pour que ça aboutisse enfin à une évolution de la loi" se félicite Maxence Pelletier, tout en émettant des réserves au regard du grand débat qui avait suivi la crise des Gilets jaunes ou encore de la convention citoyenne sur le climat "qui n'a pas eu les résultats attendus."

Prendre le temps de convaincre

Le délégué de l'ADMD souhaite en tout cas le meilleur dialogue possible, même avec les opinions les plus hostiles, comme l'Eglise catholique farouchement opposée à la légalisation de l'euthanasie. "Un représentant de l'Eglise catholique parlait des militants de l'euthanasie qui aurait la haine de l'Église ? On n'a pas du tout cette opinion-là. On est simplement pour le libre choix. Une personne peut être pour ou contre dans son for intérieur, ça la regarde et elle seule." Il déplore l'euthanasie illégale pratiquée en France, "même dans un but altruiste" d'apaiser les souffrances des malades.

"La France est prête"

Maxence Pelletier s'appuie sur l'exemple belge, où l'aide active à mourir est autorisée et encadrée "avec le consentement de la personne et sans pression extérieure. C'est fondamental." S'il estime que "la France est prête", ce débat doit "prendre le temps nécessaire" pour dit-il "apaiser les inquiétudes". "On ne doit pas passer sous silence des situations de fin de vie qui sont absolument intolérables. L'État doit aussi apporter une solution humaine en terme de personnels, de bénévoles, de soignants, de structures etc."