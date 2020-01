Fin de vie : l'association Jalmalv accompagne les malades jusqu'au bout

Le Mans, France

"Une personne en fin de vie, c'est une personne qui est encore vivante". Marie François Roulon est la présidente de JALMALV 72. "Elle a des envies, des rêves, voire des projets, qu'il faut savoir écouter". ET c'est bien la mission première des 39 bénévoles de l'antenne sarthoise de l'association "Jusqu’à la mort accompagner la vie". Ecouter mais aussi accompagner ces patients en fin de vie qu'ils rencontrent dans les unités de soins palliatifs des hôpitaux, des cliniques ou des maisons de retraites. Mais attention, ce n'est jamais de façon intrusive. L'association, reconnue d'utilité publique depuis 25 ans, a passé une convention avec les établissements de santé. Et c'est le patient qui décide ou pas de recevoir ce soutien... C'est lui aussi qui fixe le moment de la visite. " Notre rôle est d'abord d'être présent, d'être là. Parfois en silence. Cela dépend du malade. Il faut savoir l'écouter, lui parler, l'accompagner aussi dans ses envies, ses choix". Etre bénévole à Jalmalv ne s'improvise pas. Ils sont formés au départ et suivi par des professionnels de santé et des psychologues. " Etre à l'écoute des patients ,çà s'apprend. On apprend aussi le fonctionnement des services de soins palliatifs, le travail du personnel soignant".

Les 39 bénévoles sarthois de l'association Jalmalv écoutent et accompagnent les personnes en fin de vie Copier

Vaincre la solitude

Parfois, les bénévoles de l'association sont là quand il n' y a plus personne. " Certains patients n'ont pas de famille ou alors elle est loin. Il y a aussi les proches qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas accompagner une personne en fin de vie" explique sans juger, Marie François Roulon. " C'est plus facile pour nous de communiquer avec le malade car il n' y a pas d'affect !". Ne pas juger, ne pas orienter... "Lorsque nous entrons dans une chambre, c'est sans intention, ni de rassurer, ni de changer quoi que ce soit, c'est la personne qui va mener l'échange, s'il y a échange".

Rédiger des directives anticipées

Jalmav72 organise aussi des réunions ou des ateliers autour de la fin de vie. Comme par exemple apprendre à rédiger des directives anticipées. " C'est la possibilité que chacun a de rédiger un texte dans lequel il va exprimer ses priorités, ses souhaits par rapport à la fin de vie si un jour, il est hors d'état d'exprimer sa volonté, par exemple s'il est dans un état de coma". Enterrement ou crémation, acharnement thérapeutique ou pas... des questions difficiles qui nous renvoient à notre propre mort mais qui ne seront pas à gérer par nos proches après notre décès. " D'où l'importance de le faire quand on est en bonne santé". Pour dédramatiser, l'association organise des groupes de parole. Elle a aussi inventé un jeu de carte " qui permet de choisir, entre quarante souhaits de fin de vie, les dix qui nous semblent prioritaires. C'est assez ludique et cela permet souvent de vaincre les réticences". La prochaine réunion autour des directives anticipées est programmée le jeudi 5 mars, au local de l'association, au centre Georges Coulon, 40 rue Henry Delagenière, au Mans.