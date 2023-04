Fin de vie : "La loi actuelle se suffit elle-même," estime ce médecin généraliste de Dordogne

Philippe Ducène, maire de Val de Louyre et Caudeau et médecin généraliste

Emmanuel Macron rencontre ce lundi 3 avril les 184 citoyens de la convention sur la fin de vie. Hier, ils ont rendu leurs conclusions après avoir travaillé plusieurs mois sur le sujet : Ils se sont prononcés en majorité pour ouvrir une "aide à mourir". Mais avec des nuances, ni pour les patients qui ne peuvent pas exprimer leur volonté, ni pour les mineurs.

Sur France Bleu Périgord, le maire de Val de Louyre et Caudeau, qui est aussi médecin généraliste, "médecin de famille" depuis 43 ans estime, lui, que les outils actuels sont suffisants. "On a les outils pour que les patients ne souffrent plus. Soit des antalgiques puissants, soit de la sédation temporaire ou complète. Le problème ne doit plus être abordé comme il l'était il y a 40 ans", estime Philippe Ducène.

En revanche, selon lui, il faut améliorer l'accompagnement à la fin de vie : "Il faut que les médecins soient en nombre, les infirmières aussi, et qu'ils soient formés. Et surtout, il y a un besoin d'assistance par les soins palliatifs qui sont maintenant assez présents mais qui doivent être étendus sur tout le territoire."

[00:01:34] Speaker 3: nous avons toutes les possibilités thérapeutiques d'antidouleurs et de sédation. [00:01:40][5.9]