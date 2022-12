Fin de vie : « La messe est dite », selon la référente de ADMD du Gard

C’est un débat qui interroge notre rapport à la mort. Celui sur la fin de vie. Faut-il que la loi change, en France ? Question difficile et sensible, à laquelle va tenter de répondre une Convention citoyenne voulue par Emmanuel Macron. Pour la première fois, les 150 Français tirés au sort se réunissent, ce vendredi après-midi. Une instance qui n’a « aucun sens, estime Catherine Daquin, référente gardoise de l’ADMD, dans le sens où cela fait des années qu’il y a des sondages et des sondages et que les gens s’expriment sur ce sujet. » Sujet sur lequel, « le 8 avril 2021, la messe a été dite. Une grande majorité de nos députés se sont montrés tout à fait d’accord » pour qu’il y ait une nouvelle loi. En l’occurrence, une loi ouvrant le droit à l’euthanasie, mais qui n’a pas été adoptée.

« Nous avions écrit à Emmanuel Macron pour lui demander de remettre une loi sur la fin de vie à l’agenda de l’Assemblée nationale, mais cela n’a pas été fait, déplore Catherine Daquin. Je ne comprends pas ce frein, cette peur, puisque nous ne voulons rien imposer à personne. Les médecins qui ne veulent pas pratiquer ne pratiqueront pas. Les patients qui ne voudront pas être aidés à mourir ne le seront pas. »

