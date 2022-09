Fin de vie : le Comité d'éthique juge possible "une aide active à mourir" strictement encadrée

C’était un avis très attendu, au moment où Emmanuel Macron s’apprête à tracer les contours d’une convention citoyenne sur la fin de vie avant une éventuelle loi. Le Comité national consultatif d'éthique (CCNE) juge possible d'autoriser "une aide active à mourir" strictement encadrée. "Il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir, à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger", a déclaré lors d'une conférence de presse Alain Claeys, l'un des rapporteurs de l'avis rendu ce mardi par l'institution.

Alors que plusieurs pays ont modifié leurs législations depuis une dizaine d'années et que le Parlement français en a débattu, le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) avait mis en place, en juin 2021, un groupe de travail pour réfléchir à nouveau aux questions éthiques de la fin de vie, actuellement encadrée par la loi Claeys-Leonetti. Adoptée en 2016, après une première version en 2005, elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet une "sédation profonde et continue jusqu'au décès" pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé "à court terme".

Convention citoyenne

"Il nous faut bouger pour plus d'humanité", avait estimé jeudi Emmanuel Macron qui n'exclut pas l'organisation d'un référendum à l'issue de la convention citoyenne. "L'idée", a-t-il expliqué, "c'est de se donner environ six mois et en fonction des réponses et retours (...) avant la fin 2023 le cas échéant faire changer le cadre légal".

Lors d'un aparté avec des Français pendant un déplacement de campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'était dit "favorable à ce qu'on évolue vers le modèle belge" à titre "personnel". Avec les Pays-Bas et l'Espagne, la Belgique est l'un des pays européens qui autorise l'euthanasie.