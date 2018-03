Dordogne, France

Vieux de 20 ans, le débat sur l'euthanasie et la fin de vie connait toujours autant de rebondissements. Mercredi, 156 députés (dont 122 LREM) ont demandé, via une tribune dans le journal Le Monde, une nouvelle loi sur la fin de vie. S'il n'a pas signé cette tribune, Jean-Pierre Cubertafon, le député MODEM de la Dordogne, plaide lui aussi pour une nouvelle loi. "Il faut un droit au choix, c'est ma conviction" explique Jean-Pierre Cubertafon "J'ai vécu dans ma famille une période de plusieurs mois, plusieurs années, où il y avait une agonie très pénible". Le député de la Dordogne promet de mettre l'accent, lors du débat parlementaire, sur les directives anticipées.

Tribune | #Euthanasie « Il est temps maintenant de sortir de l’hypocrisie qui prive certains d’une aide souhaitée et qui impose à tous une agonie pénible. » https://t.co/chyIvAwXmf — Le Monde (@lemondefr) February 28, 2018

Si le gouvernement temporise, "on ne connait pas encore la position du président de la République, il parle de faire évoluer la loi" ajoute Jean-Pierre Cubertafon "il faut savoir que nous aurons une totale liberté de vote, de choix". Le débat s'annonce houleux, délicat pour la majorité. "_Je pense que l'assemblée nationale est plus jeune, plus féminine, sociologiquement prête à légifére_r". Jean-Pierre Cubertafon espère pouvoir compléter la loi Claeys-Léonetti, instaurant un droit à la sédation profonde et continue pour les malades en phase terminale.

Fin de vie : les partisans d’une autre loi publient un manifeste pour une loi autorisant l’aide active à mourir en France https://t.co/V9wvWJhuxl — Libération (@libe) March 2, 2018

Alors que se déroulent actuellement les états généraux de la bio-éthique, une pétition, signée par plus de 260 000 personnes, demande une loi autorisant l'aide active à mourir en France. Pétition publiée par le journal Libération, ce vendredi matin.