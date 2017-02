Fin de vie : Les directives anticipées peinent à convaincre les Français

La fin de vie est un sujet délicat et c'est pour cela qu'une campagne d'information a débuté partout en France pour rappeler les changements intervenus il y a un peu plus d'un an dans la loi.

La campagne d'information sur les changements dans la loi sur la fin de vie, qui a débuté partout en France, vise à inciter les Français à faire connaitre leurs volontés à leurs proches, ce qu'on appelle les directives anticipées. Des sortes de consignes pour dire par exemple si on souhaite limiter ou arrêter les traitements au cas où l'on deviendrait incapable de le dire soi même. Ces directives anticipées s'imposent à l'équipe soignante, évitant ainsi des discussions douloureuses entre famille et corps médical. Pourtant elles restent très peu utilisées. Le sujet de la fin de vie, de la mort en général, reste assez tabou en France.

A la maison de retraite George Courteline à Tours, où 90 résidents sont accueillis, c'est un effet un sujet délicat pour Raymonde. Elle a 96 ans et beaucoup de mal à parler de la mort, beaucoup de mal à l'envisager tant qu'elle n'y sera pas directement confrontée.

Cette difficulté à parler de la fin de vie, Isabelle Lesieur la constate tous les jours. C'est l'infirmière de coordination au sein de l'EHPAD Courteline.

"On a du mal. Pourtant c'est essentiel car quand on doit faire des choix de manière urgente, parce qu'une personne a fait un AVC par exemple et qu'elle ne peut plus donner son avis, et qu'il faut en discuter avec la famille, qu'il faut que les soignants se positionnent, ça devient très compliqué, très lourd à porter pour l'entourage. On explique tout ça, mais ça ne prend pas forcément" - Isabelle Lesieur

"La mort fait peur en France" dit-elle, elle reste un sujet tabou. Alors Isabelle Lesieur en parle lors de la rédaction des projets personnalisés, dans lesquels les résidents sont invités à dire comment ils envisagent leur vie en maison de retraite. En 2012, dernière étude récente sur le sujet, seuls 2,5% des patients en fin de vie avaient rédigé leurs directives anticipées.

Alain Claeys, député PS de la Vienne, l'un des deux rédacteurs de cette loi sur la fin de vie, sera d'ailleurs à Tours ce lundi. Il anime une conférence débat sur le sujet à partir de 18h à l'hôtel de ville.