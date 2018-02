Si en fin de vie vous n'êtes plus capable de vous exprimer, acceptez-vous ou refusez-vous une réanimation cardiaque et respiratoire ? Une dialyse rénale ? Une intervention chirurgicale ? Une alimentation et une hydratation artificielles ? Les Français peuvent indiquer leurs volontés, appelées "directives anticipées", sur papier libre ou dans un formulaire proposé par le gouvernement. Mais ce dernier a publié mardi un sondage* selon lequel cette possibilité est peu utilisée.

Plus de la moitié des sondés ne connaissent pas les directives anticipées

Pourtant, la loi les y encourage. D'après cette enquête commandée par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie à l'institut BVA, les Français sont 11% à déclarer avoir "déjà rédigé" ces directives, contre 83% qui déclarent ne pas l'avoir fait. Parmi eux, 32% des sondés envisagent de le faire, et 51% ne l'envisagent pas.

Ce sondage montre également que 58% des sondés ne connaissent pas les directives anticipées. La loi du 2 février 2016 sur la fin de vie donne le droit à chacun de refuser par avance, ou de demander à limiter, les traitements et actes médicaux qui prolongent la vie.

"Même si le pourcentage n'est pas très élevé et ne bouge pas beaucoup, ce n'est pas une indication que ces directives ne serviraient à rien", estime la présidente du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, Véronique Fournier. Mais, pour elle, "on pose des questions techniques (...) et on voit que ce dont les gens ont envie de parler, c'est de leurs valeurs".

*Réalisé du 8 au 12 janvier par téléphone auprès de 964 Français âgés de 50 ans et plus.