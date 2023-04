Fin de vie : "On meurt mal en France", alerte l'un des porte-parole isérois de la convention citoyenne

"Le cadre actuel n'est pas adapté, "on meurt mal" en France", estime ce mardi 4 avril sur France Bleu Isère l'Isérois Jean-Michel, l'un des porte-parole de la Convention citoyenne sur la fin de vie , qui a remis hier son rapport au chef de l'Etat, qui préconise une aide active à mourir en France. "Nous avons le sentiment de lui avoir passé le relais, à lui et aux parlementaires", explique-t-il. Emmanuel Macron souhaite un projet de loi pour bâtir un "modèle français de la fin de vie" d'ici la fin de l'été 2023.

"Il y a des situation d'isolements, de souffrances et de douleurs. Donc nous sommes arrivé sur une conviction commune là-dessus et sur le développement des soins palliatifs", explique Jean-Michel, reçu par Emmanuel Macron hier. Le président de la République souhaite mettre en place un "modèle français de la fin de vie", il a renvoyé au gouvernement et aux parlementaires la tâche d'en définir le contenu, mais en posant des limites.

Une manifestation à Grenoble ce mardi contre l'euthanasie et le suicide assisté

Face à ce projet de loi en préparation, les opposants se mobilisent. Un collectif contre l'euthanasie et le suicide assisté organise ce mardi un happening place Grenette a 12H30.

"Quand on réfléchit sérieusement et qu'on confronte nos opinions sur cette question qui est très intime, qui met en jeu des questions médicales, éthiques mais aussi philosophiques et religieuses, il faut essayer de ne pas regarder tout ça avec ses filtres, ses biais et ses apriori mais faire un travail en profondeur", appelle de son côté Jean-Michel, le porte-parole de la convention citoyenne. "J'ai découvert la controverse respectueuse dans cette assemblée citoyenne"