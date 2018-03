Limousin, France

Christophe Jerretie, député la République en marche de la Corrèze, fait partie, comme sa collègue haut-viennoise Sophie Baudoin-Hubière, des 156 signataires d’une tribune publiée il y a quelques jours dans le Monde, qui réclame une nouvelle loi sur la fin de vie.

"Quand on ne légifère pas jusqu'au bout, il y a de l'illégalité qui se crée", constate Christophe Jerretie, ou "certains vont à l'étranger" pour choisir leur mort. Le député corrézien était ce mardi à 8h15 sur France Bleu Limousin pour répondre aux questions de Nathalie Col. Ce qu'il souhaite, en demandant une révision de la loi, c'est plus de clarté. Et il espère faire évoluer la position du Président de la République, qui consulte tous azimuts sur le dossier. "Il y a un groupe d'études officiels qui va être créé ce mercredi à l'Assemblée nationale pour en parler", précise Christophe Jerretie, "le législateur est en train de créer les conditions pour une loi".