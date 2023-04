Fin de vie : "Libérons la parole sur les directives anticipées" plaide un membre de la convention citoyenne

À l'issue de 27 jours de travaux, d'une soixantaine d'auditions, une convention citoyenne de 184 personnes tirées au sort s'est prononcée en faveur de l’euthanasie et du suicide assisté, sous conditions. Ces Français ont rendu leur rapport final le 2 avril au gouvernement, ainsi qu’un manifeste pour lui demander de s’emparer du sujet. Emmanuel Macron a reçu le 3 avril ces citoyens pour évoquer les suites du rapport. Le chef de l’Etat plaide pour l’élaboration d’un "modèle français de la fin de vie" et souhaite qu’un projet de loi soit bâti d’ici à la fin de l’été sur l’aide active à mourir.

Développer aussi les soins palliatifs

Paul Préjent, infirmier en réanimation au CHU de Toulouse, à l'hôpital Rangueil. Il fait partie de convention citoyenne et a accepté de répondre aux questions de France Bleu Occitanie. Depuis le mois de décembre, ils se sont retrouvés neuf fois pendant trois jours pour se former, écouter des experts et délibérer sur l'euthanasie, le suicide assisté, les soins palliatifs et les complexes enjeux éthiques qui les entourent.

"On conditionne l'euthanasie par un parcours de soins qui propose toutes les autres solutions possibles pour pallier la souffrance. Le Président s'est engagé à développer les soins palliatifs, c'est le parent pauvre de la santé. Une vingtaine de départements (comme le Gers, le Tarn-et-Garonne) n'en ont pas", explique Paul Préjent.

Libérer la parole sur les directives de fin de vie

Une auditrice de Saint-Jean, Gersande, a appelé le standard ce mardi martin pour plaider pour la légalisation de l'euthanasie et le suicide assisté. "J'ai 45 ans et j'ai déjà rédigé mes directives anticipées. Je ne veux pas d'acharnement thérapeutique si j'ai une maladie neuro-dégénérative, je ne veux pas devenir un légume et un fardeau pour la société. Je l'ai précisé sur ameli.fr". Paul Préjent rappelle d'ailleurs que les directives anticipées peuvent être rédigées à tout moment dans sa vie. "Il faut désigner des personnes de confiance, on peut changer ces directives n'importe quand, rien n'est figé".

Plusieurs autres Toulousains figurent dans cette convention citoyenne, comme Mathieu un animateur de bibliothèque de Longages ou encore Hélène, une habitante de Tournefeuille. La convention n’exprime pas de position majoritaire sur le cas des mineurs ou celui des personnes incapables d’exprimer leur volonté.