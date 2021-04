Fin de vie : "quand vous êtes à un moment où vous n'en pouvez plus et que vous souhaitez cesser de souffrir"

C'est un débat extrêmement sensible qui se joue ce jeudi : celui sur la fin de vie. Un débat sensible mais entravé. L'Assemblée nationale doit examiner une proposition de loi créant un droit à l'euthanasie, qui est la cible de 3.000 amendements compromettant son adoption, malgré ses nombreux partisans y compris dans la majorité. Les députés favorables au texte parlent d'obstruction parlementaire. Ce texte prévoit pour toute personne majeure, en phase avancée ou teminale d'une maladie, et même en cas d’absence de diagnostic de fin de vie à court terme, de choisir de ne plus vivre. Ce serait alors l'euthanasie. Euthanasie interdite aujourd'hui en France, alors que légalisée en Belgique ou encore en Espagne.

"Si pendant des années j'ai exprimé mes volontés de fin de vie, si je ne peux pas m'exprimer en fin de vie, je veux qu'on respecte la personne que j'étais. Je ne veux pas qu'on se dise "peut-être qu'elle change d'avis" Catherine Daquin, déléguée de l'AMDM du Gard

C'est la première fois qu'un texte de ce type arrive devant les députés. Un texte salué par l'ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité) comme une avancée considérable même si elle trouve qu'il ne va pas encore assez loin. Elle souhaiterait un copié/collé de la législation belge, ce qui n'est pas le cas.