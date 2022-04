Fin de vie : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

Un sondage réalisé en février 2022 à la demande de l'Association pour Le droit à mourir dans la dignité révèle que 93% des Français approuvent le recours à l'euthanasie - le fait de provoquer le décès d'un individu, dans des circonstances précises : une maladie sans espoir de guérison avec des souffrances intolérables - et 89% des Français seraient favorables au recours au suicide assisté. Actuellement, la loi Clayes-Leonetti sur la fin de vie permet d'arrêter les soins d'un patient souffrant et dont la mort est proche. La France a autorisé en 2016 la "sédation profonde et continue jusqu'au décès", qui consiste à endormir définitivement les malades incurables et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé "à court terme". Mais nombreux sont ceux qui réclament d'améliorer l'accompagnement de la fin de vie.

Ce lundi, un habitant de Thermes-Magnoac, un petit village des Hautes-Pyrénées, témoignait dans La Dépêche du Midi, atteint d'un cancer du côlon qui altère considérablement sa fin de vie. Jean Castex, 94 ans, surnommé Jeannot, a demandé à son gendre de le filmer. Une vidéo qu’il a adressée à son célèbre homonyme à Matignon et au président de la République pour demander l’autorisation de bénéficier d’une aide active à mourir, à l’approche des élections.

Jean-Luc Mélenchon va le plus loin

Le candidat de la France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, souhaite s'il est élu inscrire dans la Constitution l'aide active à mourir comme une liberté fondamentale.

Anne Hidalgo (PS) propose, elle, de légaliser une aide active à mourir et de faire une loi dès le début du quinquennat.

Yannick Jadot (EELV) veut aller vers la légalisation de l'euthanasie : "On doit pouvoir choisir ce dernier moment de la vie qui est la mort. Aujourd'hui, la loi n'offre pas la possibilité de choisir sa fin de vie".

Emmanuel Macron promet de recourir, en cas de réélection, à une "convention citoyenne" sur la fin de vie. Sur la base des conclusions de cette convention, il soumettra "à la représentation nationale ou au peuple le choix d'aller au bout du chemin qui sera préconisé".

Valérie Pécresse (LR) n'est pas pour aller plus loin en matière de fin de vie : "avant de lancer des débats, il faut faire appliquer la loi" selon la candidate.

Marine Le Pen (RN) estime elle aussi que la loi actuelle est suffisante, elle n'entend pas légaliser l'euthanasie.

Eric Zemmour (Reconquête !) ne "pense pas que nous ayons une mauvaise loi qui ne prévoit ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Je ne veux tomber ni dans l’un, ni dans l’autre".

Nicolas Dupont-Aignan est hostile à l'euthanasie, tout comme Jean Lassalle.

Fabien Roussel, candidat communiste, est favorable à une nouvelle loi "dépassionnée avec un consensus le plus large possible sur une question d'humanité."

Nathalie Arthaud (LO) est pour le suicide assisté pour les personnes en phase avancée ou terminale, à condition qu’elle comporte le maximum de garde-fous.

Philippe Poutou se dit pour le droit de choisir sa fin de vie et une loi légalisant le suicide médicalement assisté.

Il y a 20 ans, le 1er avril 2002, les Pays-Bas devenaient le premier pays au monde à légaliser l'euthanasie sous conditions. En Europe, seuls la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne ont suivi. L'examen d'une proposition de loi du député Olivier Falorni créant un droit à l'euthanasie n'avait pas pu aller à son terme en avril 2021 en raison des 3.000 amendements déposés, destinés à faire obstruction, mais 240 députés avaient approuvé le principe d'une "assistance médicalisée active à mourir".