Fin de vie : Rien ne sert de le dire, il faut l'écrire

Le ministère de la Santé lance une campagne d'information sur la fin de vie. L'objectif est de nous inciter à mettre par écrit nos volontés, parce que les paroles ne suffisent pas à empêcher l'acharnement thérapeutique.

Il s'agit souvent d'un sujet tabou, dont on n'ose pas parler avec ses proches, pourtant on peut tous être confronté un jour à une maladie incurable ou un accident qui nous cloue sur un lit d'hôpital, sans espoir de s'en sortir. Et dans ce cas, si l'on ne souhaite pas d'acharnement thérapeutique de la part du corps médical, rien ne sert de le dire, il faut l'écrire. C'est ce message que le ministère de la santé souhaite faire passer au travers d'une campagne d'information sur la fin de vie. Rédiger des "directives anticipées", c'est exprimer ses volontés pour sa fin de vie au cas où l'on ne puisse plus le faire soi-même. "Il faut prendre conscience que ça nous concerne tous, jeune ou moins jeune", insiste Annick Henri, correspondante à Reims de l'ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité),

Mieux vaut éviter de désigner des personnes trop impliquées -- Annick Henri de l'ADMD Marne

Annick Henri qui ajoute: "Ce n'est pas parce qu'on parle de la mort que ça va nous faire mourir". Pour elle, il est essentiel de non seulement se poser la question de ce que l'on souhaite pour sa fin de vie, mais aussi de l'écrire pour éviter à nos proches d'avoir à prendre une telle décision. Ces "directives anticipées" peuvent être rédigées surpapier libre, mais il est aussi possible de remplir un document type. Pour qu'il soit valable, il faut obligatoirement désigner au moins une personne dite de confiance, qui donne son accord et s'engage à exprimer vos volontés si vous n'êtes plus en capacité de la faire. "Mieux vaut éviter de désigner des personnes trop impliquées, comme son conjoint ou ses parents, mais un médecin peut par exemple jouer ce rôle".

Depuis la loi Clays Leonetti de février 2016, les médecins sont tenus de respecter ces "directives anticipées", sauf en cas d'urgence (le médecin peut commencer une réanimation), dans la mesure où la demande de la personne est considérée comme irraisonnable. "Ce qui est irraisonnable pour vous ne le sera pas forcément pour moi, ça laisse encore libre cours à l'interprétation et on ne nous laisse encore pas le choix, ce que l'on regrette", conclut Annick Henri, correspondante à Reims de l'ADMD.

Les directives anticipées peuvent être rédigées sur papier libre © Radio France - Aurélie Jacquand

Il est essentiel de désigner au moins une personne de confiance © Radio France - Aurélie Jacquand

"Je ne voulais plus que ma femme souffre", témoigne Jean

Il y a cinq ans, Jean, un habitant de Châlons-en-Champagne de 77 ans, a été confronté à la maladie de son épouse. "Elle souffrait et me répétait tout le temps vivement que je crève j'en ai marre". Jean insiste auprès des médecins pour qu'ils aident son épouse à partir, mais sans écrit, ils refusent. Ce traumatisme qui date de 2011 a poussé Jean à rédiger ses propres "directives anticipées" et il en parle régulièrement autour de lui. "Nous ne sommes rien sur cette planète et ça ne sert à rien de nous laisser souffrir, donc il faut le dire", insiste-t-il.