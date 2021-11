Fin de vie : sur France Bleu, le président des députés LR Damien Abad se dit personnellement "ouvert au débat"

La fin de vie sera l'un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle, pense Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Soutien de Xavier Bertrand en vue de la Présidentielle, le député de l'Ain a été interpellé sur ce thème dans l'émission "Ma France", présentée par Wendy Bouchard sur France Bleu à Lyon ce vendredi. Il s'est dit "ouvert au débat sur ce sujet", à titre personnel, et aimerait "_une consultation citoyenne d'une durée d'un an" s_ur ce thème, avant qu'un projet de loi ne soit éventuellement réfléchi par les députés.

Euthanasie, suicide assisté : les propositions des participants à "Ma France 2022"

Très présent dans notre grande consultation citoyenne "Ma France 2022", pilotée avec Make.org, le sujet de la fin de vie n'est pas encore un thème majeur de la campagne présidentielle. Pourtant, de nombreux participants à la consultation formulent des propositions sur ce thème.

Liliane, 73 ans, estime qu'"il faut que chaque citoyen ait le droit de mourir dans la dignité". Pour Clément, âgé de seulement 36 ans, "il faut permettre aux personnes qui souhaitent mourir dignement de pouvoir le faire après un certain âge ou à cause de maladies incurables". Pour Catherine, 51 ans, "l'euthanasie doit être possible pour les personnes en fin de vie qui ont donné leur accord de leur vivant."

Certains participants demandent aussi le droit au suicide assisté. C'est le cas d'Odile, 67 ans de Pau : pour elle, "le suicide assisté sous contrôle médical doit pouvoir avoir lieu en France". Pour Amandine, "il faut aussi légaliser le suicide médicalement assisté pour mettre un terme à la souffrance, et ainsi arrêter d’interdire aux gens de mourir dignement."

Pour Damien Abad, "ce sera l'un des sujets de la Présidentielle"

Confronté à ces propositions, Damien Abad a jugé que la fin de vie "sera l'un des sujets de l'élection présidentielle". Pour lui, "c'est un sujet qui concerne les Français au plus intime d'eux-mêmes, et c'est une question extrêmement difficile. "La droite avait fait beaucoup, a-t-il souligné. "La loi Leonetti-Claeys avait permis de trouver une sorte d'éthique à la française, en tout cas un meilleur accompagnement de la fin de vie". Le patron des députés LR a poursuivi : "Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses que les Français constatent. La première, c'est qu'il y a un écart en ce qui se fait en France et dans les autres pays à l'étranger. Et la deuxième chose, c'est que parfois, l'accompagnement de la fin de vie est délicat et difficile, et il est encore un peu un moment de souffrance", a-t-il reconnu.

Le député Les Républicains Damien Abad, invité de l'émission "Ma France" sur France Bleu ce vendredi. © AFP - Noé Da Silva

"Je suis de ceux qui sont ouverts au débat sur ce sujet-là"

Damien Abad a tenu à souligner qu'il prenait "une position personnelle". "Mais je suis de ceux qui sont ouverts au débat sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui nous interpelle tous", a-t-il expliqué. "Je n'ai pas de solutions ni de présupposés idéologiques là-dessus", a-t-il précisé.

Il a néanmoins dit vouloir faire "attention, parce que le suicide assisté, ça a quand même des conséquences. Et ce que je ne veux pas, c'est que demain, ça ouvre la boîte de Pandore à d'autres choses".

Il faut faire un an de consultation citoyenne, de débat avec les Français - Damien Abad

Pour lui, avancer sur ce sujet passe forcément par "un encadrement juridique". Et selon lui, "il faut faire la méthode qu'on avait fait pour la loi Leonetti, c'est-à-dire qu'il faut faire un an de consultation citoyenne, de débat avec les Français et ensuite que le législateur s'empare du sujet pour éventuellement améliorer encore le cadre législatif."

Interrogé par Wendy Bouchard sur l'obstruction dont avaient fait preuve des députés LR, en déposant 2.000 amendements lors de l'examen de la loi sur l'assistance médicalisée à mourir, Damien Abad a rappelé que "ce sont quatre députés, à titre individuel qui l'ont fait, en aucun cas le groupe Les Républicains que je préside." En avril, un article sur qui ouvre la voie à une "assistance médicalisée active à mourir" pour les personnes qui souffrent d’une pathologie incurable avait été adopté par les députés. Mais l’examen du projet de loi n’avait pas été à son terme, faute de temps : 3.000 amendements avaient été déposés, dont 2.000 par des députés LR.