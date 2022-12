Fin de vie : tout savoir sur la convention citoyenne qui s'ouvre ce vendredi

Faut-il changer la loi sur la fin de vie en France ? C'est la question sur laquelle se penche à partir de ce vendredi la Convention citoyenne sur la fin de vie, annoncée le 13 septembre dernier par le Président de la République Emmanuel Macron.

Presque 200 citoyens vont débattre

Cette convention se calque sur la Convention Citoyenne pour le Climat, qui s'est achevée en 2020. Près de 200 citoyens et citoyennes ont été tirés au sort parmi des volontaires. Agés de 18 à 87 ans, ils ont été sélectionnés pour représenter le plus de catégories socioprofessionnelles possibles, comme l'explique le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE).

Ces volontaires se réuniront à neuf reprises jusqu'en mars, lors de sessions de travail de trois jours. Ils vont d'abord rencontrer des experts, des représentants du CESE, des spécialistes des soins palliatifs, des membres du Comité consultatif national d'éthique.

Proposer la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie

Les travaux de la Convention vont donc se faire en trois phases : d'abord les rencontres avec ces experts, ensuite les débats à partir de janvier, et enfin la restitution des travaux au gouvernement courant mars.

Les volontaires vont principalement s'interroger sur le suicide assisté et l'euthanasie. Aujourd'hui, se rendre dans un centre médicalisé pour se donner soi-même la mort (suicide assisté), ou tuer un patient en tant que médecin pour abréger ses souffrances (euthanasie) n'est pas permis par la loi.

La loi Claeys-Leonetti de 2016 permet entre autres de placer une personne en phase terminale et dont les souffrances sont importantes dans une sédation profonde, jusqu'au décès, mais elle ne parle pas du tout de l'aide médicale à mourir.

Les citoyens tirés au sort vont donc débattre de ce sujet, et remettre ses propositions au gouvernement qui ne sera pas tenu de les suivre. "La Convention Citoyenne ne fera pas la loi", rappelle le CESE.