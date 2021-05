Fin des 10 kilomètres : ce camping fait le plein à Feins, en Ille-et-Vilaine

Les restrictions de déplacement prennent fin partout en France ce lundi 3 mai, il sera alors possible de se déplacer à plus de dix kilomètres de son domicile, sans justificatif. Alors que les ponts du mois de mai approchent, le carnet de réservation du camping du Domaine de Boulet à Feins s'est rempli ces deux dernières semaines.

Quasiment complet pour les prochains week-ends

"Depuis deux semaines on a beaucoup d'appels et de mails pour des camping-caristes qui veulent venir et pour les chalets c'est pareil, ceux qui habitent à plus de 10 kilomètres vont pouvoir venir, on est confiants, pour l'été", se réjouit Morgane Jehan, assistante de gestion. La vice-présidente en charge du tourisme pour le Val d'Ille-Aubigné, Ginette Eon-Marchix, elle aussi, est confiante. "Tout est pratiquement réservé tous les week-ends de mai, ça montre cette tendance à vouloir reprendre un peu de vert ! En un an, les gens ont changé leurs habitudes et prennent conscience qu'on a de très belles choses à proximité qu'on ne connait pas."

Ginette Eon-Marchix, vice-présidente du Val d'Ille-Aubigné en charge du tourisme et Morgane Jehan, assistante de gestion au domaine de Boulet. © Radio France - Maxime Glorieux

Les vacanciers viennent majoritairement d'Ille-et-Vilaine, mais aussi de toute la France."Nous allons recevoir des gens de Paris, j'en ai aussi un peu du nord", explique Morgane Jehan. L'équipe du camping espère rattraper les réservations perdues des deux dernières semaines, très importantes, avec les vacances de Pâques et le 1er mai. "Nous avions cinq chalets réservés sur six pour les trois jours, et quelques appels aussi pour des emplacements tentes", rappelle Morgane Jehan. "La saison précédente était déjà très compliquée", ajoute Ginette Eon-Marchix.

Le plus grand plan d'eau d'Ille-et-Vilaine

Ces semaines de fermetures ont été mises à profit dans le camping : de nouvelles portes pour les sanitaires, une jachère fleurie ou encore un rafraîchissement du potager. "Mes collègues présents tous les jours ont eu le temps de faire des choses qu'ils auraient eu moins le temps de faire si on avait été ouverts", remarque Morgane Jehan. Le camping dispose de chalets et de huttes en bois. Une quinzaine de résidents vont également retrouver leur mobile-home... et la base nautique de ce site Natura 2000, sur le plus grand plan d'eau d'Ille-et-Vilaine.