Fin des aides liées au coronavirus : l'inquiétude des restaurateurs

C'est la fin, ce 1er juin, du fonds de solidarité pour les boutiques rouvertes depuis le 19 mai. Pour les secteurs les plus touchés, comme l'hôtellerie et la restauration, les aides vont diminuer jusqu'en août. A Paris, les professionnels du secteur restent inquiets. Les dettes sont nombreuses.

Midi, en plein service, la mine d’Annie Besse est pourtant triste. Sa terrasse, sur les trente places disponibles, ne compte que quatre clients. Son établissement, la Maison Besse, est pourtant situé en plein quartier touristique de Paris, à quelques pas de l'Opéra Garnier et à proximité de la Madeleine. Faute de touristes, cette restauratrice ne fait 30% de son chiffre d'affaire et elle redoute l’été à venir. « Quand vous parlez aux gens, ils vont prendre leurs vacances. Donc nous n’aurons personne et en plus, pas de touristes. Le mois d’août, ça va être un mois mort encore », lâche la gérante. Depuis la réouverture, le 19 mai, elle reconnaît ne faire aucun bénéfice.

Annie Besse, et sa fille Violette, gérantes de la Maison Besse à Paris © Radio France - Marion Ferrère

On ne sait pas ce qui nous attend en octobre, novembre. On essaie de prévoir"

La fin du fonds de solidarité, Annie Besse l’a anticipée. Elle a réduit sa carte, ses frais et ses livraisons. Surtout, elle n'a pas touché à son prêt garanti par l'état. Plusieurs dizaines de milliers d'euros mis de côté « par sécurité ». « On ne sait pas ce qui nous attend en octobre, novembre. Si un quatrième confinement est possible. On ne sait pas comment ça va évoluer, donc on essaie de prévoir », explique celle qui emploie trois salariés.

Un prêt de 150 000 euros et 3 000 euros à rembourser par mois en 2022

Une angoisse partagée par Henri Xavier, gérant du Comptoir du Faubourg. Lui aussi a contracté un PGE, 150 000 euros au total. Un prêt à restituer d'ici quatre ans. « En mars prochain, il me faudra rembourser 3 000 euros par mois, en plus de mes charges et du salaire de mes quatre employés. On fera en sorte que ça rentre, mais c’est compliqué », admet-il. Henri, comme Annie, doivent déjà rembourser les intérêts liés à ces prêts : plusieurs centaines d’euros chaque mois.

30% du secteur en danger dans les mois à venir

Depuis le début de la crise, en mars 2020, plus de 130 milliards de prêts garantis par l’Etat ont été accordés par les banques, dont 10 milliards pour la restauration et l’hôtellerie. Les délais de remboursement sont trop courts pour l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH). Selon son président, Roland Heguy, il faut étaler l'échéance sur 10 à 12 ans. « Les mois à venir vont être décisifs. Le fonds de solidarité a été important pour maintenir le secteur à flots mais maintenant, l'urgence c’est de restructurer la dette. Si on garde ce délai de quatre à cinq ans pour rembourser le PGE, 30% du secteur est en danger. Les employés qui sont derrière aussi », annonce-t-il. « D’autant que l’activité sera encore réduite cet été dans les grandes villes. Les salons professionnels et les touristes ne reviendront pas avant la fin de l’année », ajoute Roland Heguy.

Des discussions sont en cours avec le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Ce dernier a annoncé, le 27 mai dernier sur France Inter, que "l'économie française n'a pas vocation à être placée en permanence sous perfusion". Un retour à la normale que le ministre promet d'être progressif. La restauration et l’hôtellerie ne sont pas les seuls secteurs touchés par la crises sanitaire. Sont aussi concernés par ce dispositif adapté la culture, l’événementiel, le sport et le tourisme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix