Fin des animaux sauvages dans les cirques : "un pincement au coeur" pour le cirque Arlette Gruss à Nancy

Est-ce bientôt la fin des animaux sauvages dans les cirques itinérants ? Une commission mixte paritaire composée de sénateurs et députés est tombé d'accord sur une proposition de loi sur le bien-être animal. Parmi les mesures qui doivent encore être votées, la fin de la présentation d'animaux sauvages d'ici sept ans.

"L'aboutissement d'une transition"

Une mesure considérée comme une victoire par l'association Code Animal. Une association qui avait évacué les singes du parc de la Pépinière à Nancy et qui est en première ligne sur la question des cirques, présidée par Alexandra Morette :

"Ce sont des raisons évidentes de bien-être animal. L'itinérance ne peut en aucun cas répondre aux besoins primaires des animaux sauvages. Ce ne sont pas les associations qui le disent, les élus qui le disent, ce sont des rapports scientifiques. Ce n'est pas une mesure qui leur tombe sur le coin du nez. C'est l'aboutissement d'une transition et une volonté sociétale de ne plus voir d'animaux sauvages dans les cirques."

Plus d'animaux sauvages au cirque Arlette Gruss

Au cirque Arlette Gruss, qui vient de s'installer à Nancy jusqu'au 7 novembre, il n'y a plus d'animaux sauvages dans les numéros et leur retour n'est pas à l'ordre du jour. Cette mesure, si elle était adoptée, ne serait pas totalement anodine pour Rémy Becuwe, chargé de la communication du cirque :

"C'est forcément un pincement au coeur pour tous les circassiens. Mais aujourd'hui, il était de toute façon de plus en plus compliqué de trouver des numéros avec animaux sauvages puisqu'heureusement, on ne peut plus depuis longtemps prélever des animaux sauvages dans la nature. Cette loi est pour faire plaisir à une minorité parce qu'aujourd'hui, on nous demande des animaux. Les cirques avec animaux, c'est plus de 13 millions de spectateurs, les cirques dits contemporains comme le cirque du soleil ou le cirque Plume, c'est à peu près deux millions en France."

Des cirques avec animaux sauvages qui étaient de moins en moins bienvenus. Exemple à Vandoeuvre où le conseil municipal avait voté un voeu réclamant une règlementation nationale interdisant les animaux sauvages, quelques semaines avant la venue d'un cirque.