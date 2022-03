Fin des concertations sur le projet d'autoroute Limoges-Poitiers, "le public informé au sens large"

Ce dimanche, les concertations autour du projet d'autoroute Limoges-Poitiers se terminent. Les opposants et soutiens ont exprimé ces dernières semaines leurs désaccords. Tous attendent maintenant les conclusions des services de l'Etat.

Le projet d'autoroute en lieu et place de la RN 147 entre Limoges et Poitiers coûterait un milliard d'euros.

A l'issue de plusieurs semaines de débat, les deux parties campent toujours sur leurs positions concernant le grand débat autour du projet d'autoroute Limoges-Poitiers. Après la fin des séances publiques, les consultations en ligne touchent à leur fin ce dimanche.

Patricia Marcoux-Lestieux, maire de Peyrat-de-Bellac est opposée à ce projet. Elle regrette que toutes les données relatives "au coût environnemental" n'ont pas été précisées durant ces réunions publiques. Pour l'élu, les débats ont trop tourné autour de "la réduction du temps de trajet, de la vitesse" et pas des autres "sujets majeurs".

"Incontestablement, c'est vrai un succès !"

Depuis le début des échanges, les services de l'Etat ont récolté près de 20 000 avis et une soixantaine de contributions. "Ce dossier était moribond il y a encore trois ans et il est revenu sur le dessus de la pile", se félicite Pierre Massy, président de l'association _A147-Grand Ouest et aussi président de la CCI de la Haute-Vienne. "Le fait d'avoir pu informer le public au sens très large. Incontestablement, c'est un vrai succès."_

Le débat a donc pu avoir lieu mais les antagonismes entre les deux parties sont toujours importants. "Ce n'est pas une autoroute gratuite que l'on propose mais une autoroute concédée", rappelle Patricia Marcoux-Lestieux. Elle milite avec beaucoup d'élus pour des contournements locaux.

"Ça fait 50 ans qu'on en parle et en 50 ans on a aménagé que huit kilomètres. Ça fait en dix ans une trentaine de morts. Ce n'est pas du ressenti", rétorque Pierre Massy. "Il y a des entreprises qui ne recrutent pas ou qui ne peuvent pas recruter sans. Donc, évidemment, cet itinéraire pour nous est extrêmement important."

Bilan le 20 juin

Le Président de la CCI qui explique aussi que malgré la guerre en Ukraine et ses conséquences, "les entreprises, elles, continuent à vivre et nos territoires ont toujours besoin d'être connectés, raccordés. Et donc, ce projet A147 est absolument majeur."

Il faut maintenant trancher. La Commission a jusqu'au 20 avril pour publier son bilan des arguments qui ont fait débat et faire des préconisations. L'Etat aura ensuite 2 mois maximum pour se prononcer sur cette concertation.