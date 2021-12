Concerts debout interdits : "un nouveau coup dur" pour le directeur de la Vapeur à Dijon

Les concerts debout à nouveau interdits à compter de ce lundi 3 janvier 2022. C'est la nouvelle restriction imposée aux salles de spectacles en raison de l'accélération des cas de Covid-19, annonce du gouvernement. Une mesure qui impacte à nouveau la Vapeur, la salle de musiques actuelles de Dijon. "On s'y attendait un peu et en même temps c'est un nouveau coup dur", confie Yann Rivoal, "car ça veut dire qu'on va devoir encore s'arrêter pour tout ou partie, annuler ou reporter des concerts."

Voir au cas par cas

Une nouvelle restriction qui impose à la salle dijonnaise de revoir toute son organisation, "on va devoir faire du cas par cas, pour chaque concert et contacter l'équipe de tournée des artistes", précise le directeur de la Vapeur. "Avec des certitudes déjà, comme avec le concert de Benjamin Biolay prévu en janvier, un concert déjà reporté et qui est complet donc on ne peut pas transformer la salle debout en assise, il n'y a donc pas d'autre solution que d'annuler ou de trouver une nouvelle date."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas envisageable en tout cas pour le directeur de la Vapeur, de proposer des concerts assis, "on l'a fait à l'automne 2020 parce qu'on n'avait pas d'autres solutions et sur des propositions qui s'y prêtaient à peu près mais cette fois-ci la majorité des concerts vont devoir être annulés ou reportés."

Une situation que le responsable de la salle dijonnaise sait compliquée, "ça va être encore plus difficile de retrouver le public alors que c'était déjà compliqué depuis la reprise cet automne." Même interrogation pour l'activité du bar dans la salle dijonnaise, "si on doit accueillir du public pour un concert, on n'est pas en capacité de faire assoir tout le monde au bar, donc ça implique quasi systématiquement de fermer le bar aussi. C'est toute l'expérience du concert qui est l'arrêt je ne vois pas comment on va pouvoir continuer dans ces conditions là."

Un "concert debout" à la Vapeur, lors de la venue des Stranglers en novembre 2021 © Radio France - Olivier Estran

à lire aussi La nouvelle éco : une cantine s'installe tous les midis à la Vapeur à Dijon