Fin des couverts jetables : les propriétaires de fast food nantais revoient leur organisation

Vous avez dû le remarquer, depuis le 1er janvier 2023, il n'y a plus de couverts jetables dans les fast food. Les chaines de restauration rapide doivent désormais utiliser de la vaisselle réutilisable pour la vente sur place. Objectif : réduire les déchets et ainsi mieux protéger l'environnement.

A Nantes, presque tous les restaurants McDonald's sont passés à la vaisselle réutilisable. Adieu les gobelets en carton, place aux verres en plastique lavables ! Et pour Matthew, 15 ans, et son ami Baptiste, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle : "Avant, quand on n'avait pas fini son verre, on pouvait emporter son gobelet et finir son soda dans la rue, maintenant ce n'est plus possible, constate-t-il. C'est un petit peu dommage." Pour d'autres clients, comme Mélissa, la mesure permet de réduire les déchets : "c'est mieux et plus écologique" tranche-t-elle.

Moins de déchets mais plus de vaisselle

Mais qui dit vaisselle dit lave-vaisselle. Sur les 14 restaurants MacDonald de la métropole, un seul doit encore s'équiper : celui de la place du commerce à Nantes. "C'est un vieux bâtiment et on cherche des solutions pour se mettre à la page, explique Stéphane Lebreton, le propriétaire. Ce n'est pas simple, et c'est un peu exiguë pour installer une nouvelle plonge. On espère que ce sera fait courant 2023."

Pour chacun des autres établissements MacDonald qu'il possède, Stéphane Lebreton a dû débourser entre 40 et 50.000 euros pour réaménager les restaurants et acheter le matériel. Il confie aussi avoir d'ores et déjà des vols dans ses établissement. Les verts et couverts lavables ne concernent pas la vente à emporter, uniquement celle sur place.