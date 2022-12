Fin des emballages jetables : les McDonald's des Pyrénées Orientales expérimentent la vaisselle

Au McDonald's du Moulin à Vent à Perpignan, comme dans les quatorze autres du département, tous les emballages jetables ont été supprimés pour les repas servis sur place. Le célèbre fastfood a pris un peu d'avance sur la loi anti-gaspillage votée par les députés début 2020 et qui imposera aux fastfoods dès le 1er janvier 2023 d'avoir de la vaisselle réutilisable dans leurs restaurants.

Plus écologique

Sur les plateaux fini donc les cornets de frites et les boites à salade en carton. Tous les clients interrogés n'y voient que des avantages : "c'est plus pratique que du carton" explique Martine, elle vient de commander un café. Ferry, jeune étudiant à Perpignan habitué de McDo, trouve aussi que c'est une bonne idée cette vaisselle réutilisable : "c'est bien je trouve, il faut penser à la planète*."*

McDonald's a reproduit à l'identique son fameux cornet de frites en plastique. © Radio France - Alexandra Lagarde

Le fastfood a acheté de la vaisselle réutilisable : des verres, des plats, des gobelets ont été créés. Même jusqu'au fameux cornet de frites rouge reproduit à l'identique. Kevin Desclaux, directeur du Mc Do du moulin à vent : "la vaisselle est faite en plastique biodégradable. Il fallait une matière solide, qui ne risque pas de se casser et qui ressemble à la vaisselle habituelle."

Augmentation des coûts

Grâce à cette vaisselle réutilisable, le fastfood réduit de 30% sa consommation de carton. Moins de déchets mais plus de dépenses : un verre réutilisable coûte jusqu'à 40 fois plus cher que celui en carton. Plus de travail aussi pour l'équipe. Kévin Desclaux nous fait faire le tour d'une partie de la cuisine. "Nous avons investi dans un nouveau lave-vaisselle ultra performant. En trois minutes il nettoie la vaisselle à 60 degrés puis la sèche."

McDonald's a mis plusieurs panneaux explicatifs pour les clients dans ses restaurants. © Radio France - Alexandra Lagarde

Une personne supplémentaire a donc été embauchée. Plus une autre en salle. Là, c'est pour expliquer aux clients que la vaisselle est réutilisable. Jean Michel Mérieux est opérateur de la franchise McDonald's dans les Pyrénées Orientales : "quand on est habitués à faire une chose depuis 10, 20 ou 30 ans, c'est toujours long de faire évoluer cette habitude."

Mais McDonald's a pensé à tout, une puce a été incérée dans chaque plat pour repérer la vaisselle jetée à la poubelle par les clients. Au total la direction évoque plusieurs dizaines de milliers d'euros d'investissements.