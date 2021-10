Voitures dans Paris : fin des panneaux directionnels

Vous ne connaissez pas Paris par cœur ? Il va falloir penser à prendre votre GPS si vous souhaitez conduire dans la capitale, parce que la mairie de Paris a décidé d'enlever les grands panneaux de direction. Les immenses mats sur les trottoirs installés depuis 25 ou 30 ans pour les automobilistes, disparaissent sauf pour indiquer parking et hôpitaux par exemple.

Travaux de démontage d'un panneau directionnel rue de Lyon à Paris (XIIème arrondissement) - Fany Boucaud

Ce sont de gros panneaux rétro-éclairés, qui permettaient de vous y retrouver dans la capitale même la nuit. Mais les 1.800 panneaux directionnels de ce type que compte Paris vont presque tous partir à la déchetterie. Caroline Grandjean, directrice de la voirie et des déplacements, explique que ces panneaux sont très encombrants sur des trottoirs qui restent trop étroits. "Ils gênent la progression des fauteuils roulants, des poussettes et des personnes" fait elle remarquer à côté d'un panneau qui se trouve être presque au milieu d'un passage piéton.

Ça correspondait à un besoin il y a 20 ou 30 ans mais aujourd'hui, ils sont devenus totalement obsolètes

De nouveaux outils comme les GPS rendent donc ces panneaux directionnels désuets. "Ça correspondait à un besoin il y a 20 ou 30 ans mais aujourd'hui, ils sont devenus totalement obsolètes" justifie Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la marie de Paris. Il faut quelques heures et une grue pour faire disparaitre ce passé gênant et libérer la voie. Un spectacle qui étonne certains passants : "comment on va faire maintenant ? Si je n'arrive pas à mettre Waze ou une autre application ? " s'exclame Murielle, une habitante, "je n'ai jamais remarqué qu'ils étaient encombrants. Moi j'ai l'habitude de les regarder quand je cherche mon chemin." Certains riverains craignent également que les personnes qui n'habitent pas Paris soient très vite perdus et causent des accidents en cherchant leur direction.

Les panneaux directionnels vont partir à la déchetterie - Fany Boucaud

D'autres sont ravis, comme Jo Henry, boulangère et gérante de "Mon père était boulanger" qui regarde la grue s'affairer : "Je ne sais pas si ça servait vraiment à quelque chose parce que les gens venaient souvent nous demander leur chemin" explique-t-elle "et c'est bien mieux comme ça, ça va moins polluer, visuellement et même pour l'environnement, beaucoup sont cassés."

L'objectif de la mairie est de désencombrer l'espace public avec le programme intitulé "Esthétique de Paris". Plus de panneaux de direction pour les automobilistes donc en revanche, la mairie de Paris va en installer sur les nouvelles pistes cyclables, les "coronapistes" avec une signalisation durables, avenue de l’Opéra ou de la République par exemple.