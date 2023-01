Fin des régimes spéciaux : "on va perdre en attractivité" déplore un syndicaliste nord franc-comtois

Présenté par la Première ministre mardi soir, le projet de réforme des retraites prévoit un décalage de l'âge légal de départ à 64 ans d'ici 2030. Mais la réforme prévoit également la suppression des principaux régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés de la RATP, de la Banque de France ou encore de la branche industries électriques et gazières.

ⓘ Publicité

Une mesure que rejette Pascal Tozzi, retraité cgt énergie dans le Nord Franche Comté et membre suppléant du conseil supérieur de l'énergie. "C'est du mépris pour ceux qui se lèvent chaque matin pour aller au travail" explique le syndicaliste au micro de France Bleu Belfort Montbéliard.

"les meilleurs iront ailleurs"

Une fin des régimes spéciaux, comme pour la SNCF en 2018, qui risque de peser sur les entreprises comme EDF pour Pascal Tozzi : "on va perdre en attractivité, alors qu'on a déjà de petites payes au départ. Si en plus on perd ce statut spécial, les gens se tourneront vers d'autres métiers de l'énergie que ceux d'agent EDF, ENEDIS ou ENGIE. La meilleure preuve c'est que l'on voit déjà des jeunes démissionner".

"Ce régime spécial était légitimé par des travaux en horaires décalés de nuit et le week-end" précise le syndicaliste qui craint à terme "une perte de compétence, puisque les meilleurs iront ailleurs".