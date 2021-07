Fin des soldes d'été : un bilan mitigé pour les commerçants du Mans

"On aurait aimé avoir deux semaines de plus." Le constat est signé Michelle Girard, gérante du magasin de vêtements "Un jour ailleurs", dans le centre du Mans. Dans son établissement comme chez beaucoup de ses collègues, il reste encore du stock, en ce dernier jour de soldes d'été ce mardi. Ces dernières avaient été retardées de quelques semaines, justement pour pouvoir écouler une bonne partie de la marchandise invendue à cause des confinements successifs.

Un bon début, puis le calme plat

Et pourtant, les prémices de cette saison semblaient indiquer un peu d'optimisme dans la boutique de Michelle Girard. "C'est parti très fort avant de se calmer", regrette-t-elle. A deux pas de là, Cassandra Moncelet, de "Cop copine", partage son avis. "Avec le télétravail, nos clientes nous le disent, elle ne s'habillent plus. Elles ont donc eu moins besoin de venir faire des achats."

La météo n'arrange rien

Au-delà du Covid, la météo maussade de la fin des soldes n'a pas aidé à conserver une bonne dynamique de ventes. "J'ai acheté un short mais c'est pour anticiper mes vacances, parce que là, je ne vais pas le porter", ironise Adrien. Le plus grand sourire, on le trouve chez Lucile, dans sa boutique… de doudounes : "On a eu de la chance ! C'était inespéré et on espère que ça va continuer, malheureusement pour le moral, mais heureusement pour le business."

Presque des soldes d'hiver donc avec des pulls en première position des ventes pour Cassandra Moncelet : "Et après, quand il refera beau, on sera passé à la collection hiver mais elles voudront des tenues estivales", explique-t-elle, la tête un peu perdue. "Le Manceau est optimiste, il sait que la pluie ne va pas durer" : le mot de la fin revient à Michelle Girard, qui préfère voir le verre à moitié plein.