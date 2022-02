Fin des soldes d'hiver : bilan décevant pour les commerçants du centre ville dijonnais

Bilan décevant pour les commerçants du centre-ville dijonnais avec la fin des soldes d'hiver. Selon la fédération Shop in Dijon, la baisse d'activité est en moyenne de 30%. Premières victimes de cette tendance, les boutiques de mode féminine. En cause : le télétravail et la concurrence d'internet.