Fin des soldes d'hiver : derniers achats avec une blogueuse de mode dijonnaise

Plus que quelques heures pour profiter des soldes d'hiver. Une blogueuse dijonnaise nous délivrent ses derniers conseils. Séance shopping au centre commercial de la Toison d'Or.

Rangez votre portefeuille ! Les soldes se terminent mardi soir. Après six semaines de bons plans, les magasins remballent. Les commerçants font les comptes et le bilan est décevant pour eux. Selon un sondage Toluna/LSA, les Français ont dépensé en moyenne 197,43€ pour ces soldes, un montant en baisse de 6,8%.

Budget illimité pendant six semaines

Budget explosé pour Lucile Lopez ! Cette infirmière dijonnaise est blogueuse de mode à ses heures perdues. Sur les réseaux sociaux, elle a plus de 2.400 abonnés avec qui elle partage ses dernières trouvailles et donne quelques conseils.

La jeune femme, âgée de 27 ans, a profité des rabais en magasin jusqu'à la dernière minute : "je fais du 36 et je trouve encore de quoi faire ! Même pour les chaussures - je fais du 36 aussi -, et j'ai trouvé 'pointure à mon pied'. Il n'y a pas que des petites ou grandes tailles. Il faut dire que Dijon est une belle vitrine : on a de quoi faire pour être jolie et se faire chouchouter".

Ce soldes ont été "un bon cru"

Lucile Lopez, très apprêtée, porte une tenue "100% soldes" en se baladant au centre commercial de la Toison d'Or : un short à fleurs, un collant opaque, une chemise rose-saumon avec des diamants sur le col et des escarpins noirs à paillettes : "cette tenue m'a coûté 100€, au lieu de 160€ ! Ça vaut le coup ! Cette année, les soldes ont été un bon cru ! Et en parlant de bon cru, le Bordeaux est à l'honneur cette année..."

Capture d'écran @ma_vie_en_prose © Radio France - Justine DINCHER

Il ne reste plus beaucoup de vêtements de couleur Bordeaux dans les boutiques. Les articles qui restent ne sont pas tous élégants. Lucile Lopez a une astuce : "il faut penser à l'accessoire ! Un sac, des petits nœuds à accrocher sur les vêtements ou des broderies qu'on peut coller dessus. C'est comme ça qu'on ajoute une touche de féminité".

Date du début soldes d'été : le 28 juin 2017

Autre bon plan soufflé par cette blogueuse : revendre ses vêtements pour pouvoir en racheter de nouveaux, sur Internet ou en organisant un vide-dressing avec des amies. "Je fonctionne au coup de cœur, il faut se faire plaisir. Je ne me fixe jamais de budget, ce n'est pas ma grande qualité ! Mon banquier pourrait vous le dire ! (rires)" Son banquier est tranquille jusqu'au 28 juin, date des prochaines soldes d'été.

Pour retrouver Lucile Lopez sur Instagram : @ma_vie_en_prose.