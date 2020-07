Fin des terrasses chauffées : l'inquiétude de restaurateurs clermontois

La ministre de l'Ecologie Barbara Pompili a annoncé les mesures à la mi-journée. Parmi elles la fin des terrasses chauffées "à partir de l'hiver prochain". Les chauffages seront donc interdits en France.

C'est l'une des mesures phares annoncées ce lundi matin à l'issue du Conseil de défense écologique, l'une des mesures réclamées par la convention citoyenne pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour beaucoup, ces terrasses chauffées sont "une aberration écologique".

Une annonce qui inquiète bon nombre de professionnels de la restauration

Une annonce qui inquiète bon nombre de restaurateurs, cafetiers à Clermont-Ferrand. C'est le cas pour Cédric Culioli, gérant du bar Chai Victorius situé place de la Victoire. "Avec le Covid, je n'ai plus que 17 places à l'intérieur et 12 à l'extérieur. Donc si derrière ça on m'enlève le chauffage, je me retrouverai qu'avec uniquement 17 places, alors que ça me permet habituellement d'en avoir deux fois plus. Ca va être compliqué pour nous."

Une inquiétude confirmée par Laurent Lutse, le président de la branche cafés, brasseries et établissements de nuit de l'UMIH, qui a réagi auprès de nos confrères de franceinfo. "Ce sera peut-être la mise à mort de certains cafetiers".

Emma Saulzet