Fin des terrasses éphémères gratuites à Marseille

Les terrasses éphémères gratuites mises en place à Marseille pour aider les restaurants et les bars pendant la crise sanitaire, c'est fini. Pour ceux qui veulent la garder, il faudra payer l'emplacement.

Des terrasses en bois étaient apparues devant plus de 700 devantures de restaurants et de bars à Marseille pendant la crise sanitaire. Ces terrasses éphémères étaient accordées à titre gracieux. Maintenant c'est fini, il faudra payer la location de l'emplacement. Le prix pourra aller de 1 800 à 3 000 euros par an.

Des commerçants prêts à payer

Bruno Arnoux fait partie des 72 professionnels qui ont déposé un dossier à la mairie de Marseille pour garder une terrasse définitive devant sa pizzeria La Mamma. Il a un emplacement de 10 mètres carré, ce qui lui fait 10 couverts en plus. "La plupart du temps les gens préfèrent manger à l'extérieur au soleil plutôt que d'avoir chaud à l'intérieur" explique Bruno Arnoux. Lui qui gère son commerce depuis 23 ans est prêt à payer pour l'emplacement car "ça permet de faire un appel à la clientèle. Les gens voient que c'est un restaurant et que c'est ouvert alors ils viennent plus facilement."

Des terrasses sur des places de parking

Les terrasses éphémères à Marseille occupent des anciennes places de parking. Alors pour Emma Djian, du restaurant la Ciergerie à Marseille, il n'y a pas photo : "une terrasse pleine de monde ça attire plus l'œil que des voitures garées devant la devanture." Ce restaurant qui a ouvert au début de l'été a notamment pu trouver sa clientèle grâce à sa terrasse éphémère qui occupe deux places de parking.

La terrasse éphémère du restaurant La Mamma à Marseille. © Radio France - Morgane Guiomard