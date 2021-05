Fin des tests PCR obligatoires pour entrer en Allemagne dès dimanche

Les autorités allemandes ont officiellement déclassé la France d’une zone à forte incidence à une zone à risque, effectif à partir de dimanche, 23 mai 2021 à minuit. L’obligation de test sera alors levée pour traverser la frontière et entrer en Allemagne (dont Bade-Wurtemberg) dans le cadre de la règle des 24 heures, indique samedi matin dans un communiqué l'Eurodistrict de l'Ortenau. Ces tests étaient obligatoires pour passer la frontière depuis le 28 mars 2021.

En clair, cela signifie qu'en vertu de cette règle des 24 heures, les frontaliers sont exemptés de l'obligation de test pour entrer en Allemagne, pas de tests non plus revenir en France. Le frontaliers n'ont plus besoin non plus de remplir un formulaire ou de déclaration d'entrée numérique. La quarantaine n'est plus applicable.

Le port du masque reste obligatoire dans les transports publics et les commerces pour les plus de 6 ans. Il n'y a pas de couvre-feu en Allemagne.