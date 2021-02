Fin du club de football du Pontet - Grand Avignon

Au Pontet, le club de foot de l'US Le Pontet - Grand Avignon est privé de terrain et de compétition depuis le 1 février, conséquence du conflit financier qui l'oppose à la mairie depuis des années. Désormais, le club ne peut plus jouer : les 250 jeunes licenciés seront accueillis au club de l'AC Pontet - Vedène.

Le club et la mairie du Pontet étaient en désaccord sur la gestion financière et sportive du club. La mairie avait gelé le versement de sa subvention de 250.000 euros.

Une subvention non versée qui assassine le club

Les dirigeants du club ne souhaitent pas s'exprimer mais dans un communiqué, ils assurent que la mairie a voulu "tuer le club" en le privant de sa subvention de 250.000 euros. Les dirigeants pointent "l’ingérence, l’obstruction et les trahisons". Ce club historique du football vauclusien avait joué en Championnat de France amateur. Ses dirigeants avaient l'ambition de remonter dans le championnat mais la gestion humaine, financière et politique s'est heurté aux exigences de la mairie Rassemblement National.

Les dirigeants parlent d'un "assassinat, d'une mascarade grotesque" quand on prive le club de subvention pour dénoncer son manque de solidité financière. L'ex-président estime qu'il faudra des investisseurs privés pour faire progresser le football au Pontet.

Argent public pour salaires déguisés

La mairie du Pontet se défend d'avoir étranglé le club. Le directeur de cabinet du maire reconnait que la subvention a bien été gelée mais que depuis des années, la mairie souhaitait une autre politique sportive.

"On leur demande des comptes et on ne peut pas avoir accès aux comptes pour savoir ce que devient l'argent public" s'indigne Xavier Magnin, le directeur de cabinet du maire Rassemblement National du Pontet. _"Après un audit, on s'aperçoit que l'argent va à l'équipe sénior pou_r payer des indemnités kilométriques à l'équipe première. Tout le monde sait que ce sont des salaires déguisés. Nous ne sommes plus d'accord car ce n'est pas comme ça que nous voyons la politique sportive au Pontet."

Décision discriminatoire ou accusation grotesque

Dans un long message sur les réseaux sociaux, les ex-dirigeants du Pontet reconnaissent qu'ils n'ont "plus de solutions face aux assassins" du club. Le message évoque "les manipulations politiciennes et la décision discriminatoire" de la mairie Rassemblement National.

Au cabinet du maire, Xavier Magnin en sourit : "lorsqu'on a plus d'arguments, c'est facile de nous attaquer là-dessus, nous Rassemblement National. Mais ces accusations de racisme sont grotesques car nous travaillons avec Monsieur Makhechouche de l'AC Pontet - Vedene".

L'intégralité des ex-licenciés du Pontet - Grand Avignon jouera à l'AC Pontet - Vedene désormais sans avoir à payer de nouvelles licences cette saison.