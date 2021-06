Fin du couvre-feu : dans la campagne périgourdine un chef étoilé espère voir revenir les clients venus de loin

C'est la surprise du chef. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce mercredi la levée du couvre-feu à 23 heures avec dix jours d'avance, dès ce dimanche 20 juin. C'est France Bleu Périgord qui l'a appris au chef du restaurant gastronomique Le Vieux Logis, une étoile au Michelin, à Trémolat, un village à mi-chemin entre Sarlat et Bergerac sur la Dordogne.

"Un menu dégustation, ça dure à peu près trois heures"

Vincent Arnould exulte presque à l'apprendre : "C'est une très bonne nouvelle pour tout le monde, mais particulièrement pour nous. On a des clients qui aiment profiter de la terrasse, et puis on fait des repas gastronomiques donc un menu dégustation, ça dure à peu près trois heures !", assure l'homme

il y a beaucoup de clients qui repoussaient leur réservation en attendant la fin du couvre-feu pour pouvoir revenir en profitant pleinement de leur soirée

"Ce n'est pas bien de se presser et de se dire qu'il faut rentrer pour onze heures, donc on perdait certains clients qui ne viennent pas le soir en ce moment à cause de ça. On a beaucoup de réservations le midi parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas limités, mais il y a beaucoup de clients qui repoussaient leur réservation en attendant la fin du couvre-feu pour pouvoir revenir en profitant pleinement de leur soirée", explique le chef étoilé.