Fin du drive du Zénith de Pau et des tests covid

"Après trois ans d’épidémie et neuf vagues d’intensité et de durée diverses, le drive test du Zénith va fermer ses portes demain vendredi 17 mars" annonce Steven Cens, président des laboratoires BioPyrénées . Ces derniers mois, l'activité de dépistage du covid avait été réduite puisque le nombre de tests avait diminué. Steven Cens ajoute que les test PCR "peuvent être effectués dès maintenant et sans rendez-vous au sein de tous nos laboratoires BioPyrénées".

