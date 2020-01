Fin du festival des lanternes de Gaillac avec un record de 425.000 spectateurs

On le savait depuis quelques semaines déjà, la troisième édition du festival des lanternes bat des records. 425 000 spectateurs au total et autant de clients potentiels. Deux mois qui pèsent aussi lourd que l'été pour les professionnels du tourisme de Gaillac et de ses environs.

Dernière soirée pour les lanternes de Gaillac ce vendredi soir. Après deux mois, les lumières vont s’éteindre pour de bon ce vendredi à 22 heures. Une dernière avec un record pour cette troisième édition.

425.000 spectateurs, c’est le chiffre total affiché par la municipalité qui organise le festival des lanternes (contre 360.000 l’an passé et 250.000 la première édition). Certaines soirées ont battu des records avec 16.000 spectateurs notamment le 30 décembre, ou encore les samedis 11 et 18 janvier. En décembre le parc est surtout visité par les familles et au mois de janvier ce sont les tour-opérateurs qui viennent à Gaillac. De plus en plus de bus qui souvent organisent une journée complète avec un détour par Albi et Cordes.

Une quatrième édition ?

La question que tout le monde se pose maintenant c’est celle de la suite. Est-ce qu’il y aura une quatrième édition des lanternes ? Ça dépend des Gaillacois, dit le maire. Ça dépend de leur bulletin de vote les 15 et 22 mars prochains, répond Patrice Gausserand.

Aubaine économique pour le bassin

Une aubaine économique pour tout le bassin gaillacois. Les commerçants, hôteliers, caves se régalent. 425.000 spectateurs, c’est autant de clients potentiels. Les professionnels du tourisme parlent tous d’une deuxième saison comparable à l’été. Ils ont aussi noté des visiteurs qui viennent voir les lanternes l’hiver et reviennent en juillet ou en août.

Ludovic tient le Café de Sports sur la place centrale de Gaillac, là où commence le festival. Il a ouvert il y a trois ans en même temps que débutaient les lanternes. Et il n’en revient toujours pas.

