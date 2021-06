Le port du masque n'est plus obligatoire à Quimper, sauf dans le centre-ville. Une décision prise par la préfecture du Finistère le 5 juin dernier qui réjouit la plupart des habitants des quartiers concernés.

Fin du masque obligatoire dans les quartiers de Quimper : "on va recommencer à vivre !"

Depuis le 5 juin dernier et jusqu'à la fin du mois, le port du masque est obligatoire dans le centre d'une vingtaine de communes du Finistère. Une décision prise par la préfecture, en raison notamment du début de la saison estivale et du passage du Tour de France dans le département. A Quimper, le masque n'est en revanche plus obligatoire en dehors du centre-ville, pour la première fois depuis octobre 2020. Une surprise pour Jean-Jacques, habitant de Kerfeunteun : "je n'étais pas au courant, mais c'est une super nouvelle !"

Devant la Poste du quartier, tout le monde est masqué. Charline se réjouit du changement, mais prévoit de "garder le masque encore un peu, pour rester prudent". Mais "ça montre que la situation s'améliore, on voit le bout du tunnel", pense-t-elle. Marie, elle l'enlève sitôt qu'on lui apprend la nouvelle. "Je suis ravie, ça fait du bien de respirer pour de bon !"

"Ça fait vraiment plaisir"

Patrick, lui, ne comprend pas cette décision. "C'est pas sérieux ! Il faut maintenir l'obligation, au moins jusqu'en octobre. Histoire de laisser passer les vacances au moins !" Il est vacciné, mais veut rester "le plus prudent possible" tant que le coronavirus sera toujours en circulation.

Les lycéens installés devant le Likès pour leur pause de midi sont en revanche unanimes : _"c'est trop bien !" La plupart d'entre eux ne portent déjà plus de masques entre eux, mais cette nouvelle les réjouit. "On va enfin pouvoir recommencer à vivre, ça fait vraiment plaisir",_ ajoute Aelza, en terminale.

La préfecture du Finistère demande néanmoins aux habitants de "ne pas relâcher la pression" et de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale dans la rue.