Fin du masque obligatoire et levée du couvre-feu : les Creusois heureux, mais restent prudents

Le gouvernement a annoncé mercredi la fin du masque obligatoire en extérieur à partir de jeudi, et la levée du couvre-feu dimanche. De quoi réjouir les Creusoises et les Creusois, qui appellent tout de même à la prudence.

C'est une décision sanitaire longtemps espérée par les Creusois, annoncée de façon prématurée par la préfecture du département, mais cette fois-ci c'est certain : le masque n'est plus obligatoire en extérieur à partir du jeudi 17 juin, sauf lors de rassemblements. Annonce du Premier ministre mercredi 16 juin à la mi-journée. Jean Castex aussi affirmé la fin du couvre-feu (actuellement fixé à 23 heures) dès dimanche 20 juin, la veille de la Fête de la Musique.

"Une libération"

"C'est une libération... pour tout le monde", lâche Teddy, la vingtaine, posé avec ses amis sur la place Bonnyaud de Guéret. Ça fait presque un an et demi qu'on nous force à porter le masque, avoir des horaires... J'ai l'impression d'être oppressé, comme si j'étais un enfant en bas âge. Retour au monde d'adulte !"

Le masque, un bout de tissu devenu difficile à porter avec la vague de chaleur qui s'est installée en France. Juliette est contente de s'en débarrasser, elle qui a eu le Covid-19 et qui est essoufflée quand elle marche, "c'est une galère ! On transpire en plus." Sans compter la buée, qui s'installe sur les lunettes.

Attention, le masque reste obligatoire en extérieur dans certains cas comme dans les lieux bondés, dans une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade.

Le retour des soirées comme avant

Erwan retiendra lui, qu'il peut de nouveau sortir, faire des soirées, "ne pas avoir peur de se faire poursuivre par la police et risquer d'avoir une amende". Ce sera plus simple, confirme Paul, 16 ans : "On est étudiants, on aime bien profiter entre potes. Si on fait des soirées, on n'aura pas cette crainte d'être punis par la loi."

"Les gens ne feront de toute façon pas plus les fous qu'avant, il faut faire confiance à la population", complète Thierry. Le masque reste obligatoire dans certains cas comme dans les lieux bondés, dans une file d'attente, sur un marché ou encore dans les tribunes d'un stade.

Prudence et crainte d'une quatrième vague

L'allégement précoce des mesures sanitaires par le gouvernement ce mercredi, ne rassure cependant pas certains Creusois. "Je préfère le garder, le porter de toute façon", affirme Bénédicte qui a peur de l'oublier, et de ne pas en avoir sur le nez quand elle en aura besoin, dans des lieux clos par exemple où le masque reste obligatoire. "C'est plus simple si on garde le masque tout le temps, il y a moins d'ambiguïté, et je me sens plus en sécurité," confie la sexagénaire.

"C'est une bêtise", déclare Cindy qui travaille dans un établissement de santé. Cette Creusoise juge la décision prématurée. Gilbert aussi est sceptique : "Ça repartira peut-être un peu plus tôt le virus, on ne sait pas..."