Fin du pass vaccinal : le soulagement pour les restaurateurs creusois

Le pass vaccinal, c'est terminé à partir de ce lundi 14 mars : le dispositif entré en vigueur fin janvier, reste maintenu dans certains endroits, comme les établissements de santé. Mais c'est fini dans les restaurants, et pour les restaurateurs creusois, c'est un soulagement.

Au DomeEspace à Guéret, par exemple, Laurent Feignant a un large sourire. "Je suis heureux et soulagé : j'ai des clients qui n'étaient pas vaccinés, qui vont pouvoir revenir. Ca ne peut être que positif." Le responsable du restaurant avait pris l'habitude, et cela se passait bien avec ses clients. Mais il est content que ça se termine.

"On n'a pas fait ce métier pour fliquer les gens"

Même avis au Bar de la Poste, dans le centre ville, où on avait marre de "faire le contrôle, de faire la police. On n'a pas fait ce métier pour fliquer les gens", explique Julien Dagron, le gérant. Il croise les doigts pour qu'une partie de sa clientèle revienne. "Il y a ceux qui n'étaient pas vaccinés, et les vaccinés qui avaient un peu peur de se mélanger aux autres gens, et qui ont pris d'autres habitudes avec le confinement."

De possibles répercussions avec la hausse des carburants

Pour les restaurateurs, l'enjeu est donc de faire revenir les clients. Ce qui n'est pas forcément simple, dans le contexte actuel, c'est pas simple, selon le patron de La Pataterie, toujours à Guéret. "Avec la hausse du carburant, je pense que les gens n'ont peut-être plus d'argent pour aller au restaurant. Quand vous mettez 150 euros de gasoil pour faire votre plein, vous ne pouvez pas mettre 20 euros au restaurant." En même temps, la levée du pass, c'est une étape importante, relativise Benoit Cabrera. Ca va soulager les serveurs et faire gagner du temps aux clients.