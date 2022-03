Fin du port du masque : les coiffeurs dijonnais retrouvent le sourire

Christine Bongard est tout sourire ! Enfin, le masque tombe pour elle et ses clients, et.... il était temps. "Ca me fait vraiment plaisir", s'exclame-t-elle. "On a un métier dans le domaine de la beauté, on a besoin de voir le visage de la personne pour évaluer la coupe ou la coloration qu'on va faire."

Et entre les bruits des sèche-cheveux et autres tondeuses, ils étaient parfois difficile de communiquer avec certains clients. "Les personnes sourdes pouvaient pas vraiment nous comprendre, sans le masque on peut communiquer avec tout le visage", explique la patronne de ce salon proche de la place Saint-Michel.

En pleine coupe, Stéphanie, sa collègue, se réjouie aussi de la fin du masque. Car pour elle, ça signifie aussi la fin de certaines situations un peu cocasses. "Ca m'est arrivé de couper des élastiques d'un masque", raconte-t-elle en riant. "Je voulais éviter d'écarter le masque du client et hop, sans faire exprès j'ai coupé!"

Entre ses mains expertes, Arthur. Il est bien content de ne plus avoir à porter le masque. Tout d'abord, c'est plus convivial, "on voit le sourire on peut dialoguer". Et puis, il y a une autre raison. "En tant que garçon, on coupe souvent court, et là on aura plus les petits cheveux qui tombe dans le masque, où on s'étouffe avec", plaisante-t-il.

Malgré tout, certains clients du salon préfèrent encore garder le masque, au moins dans un premier temps.