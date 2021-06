Fin du port du masque obligatoire dans la cour de récréation des écoles

_"Port du masque obligatoire"_indique un panneau à l'entrée de l'école primaire Péglé à Mont-de-Marsan. Pourtant, cette règle ne s'applique plus dans la cour de récréation. Karine Hidalgo et Stéphanie de Sousa sont institutrices d'une classe de CP et de CE1, sans indications officielles le matin elles n'ont pas donné de consignes sur le port du masque. Mais à 15h pour la seconde récréation, tout a changé.

"Vous savez qu'à partir d'aujourd'hui, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, explique Karine Hidalgo. La cour de récréation c'est à l'extérieur ou l'intérieur", demande-t-elle. Réponse unanime de la classe : "À l'extérieur !" L'institutrice poursuit : "Donc à partir de maintenant et jusqu'à la fin de l'année, nous ne mettrons plus le masque pour sortir en récré." Les enfants crient et s'extasient à cette annonce.

Ils enlèvent le masque, le pose sur leur table et se précipitent dehors. "Je suis super content !", lance Léandre avec ses yeux bleus et son sourire malicieux. À côté de lui, Aelys, cette jeune fille partage la joie de son camarade : "Ça fait du bien parce qu'il fait chaud et après c'est tout mouillé."

"J'ai été surprise par la tête de Léo quand il souriait à nouveau et que je pouvais le voir et j'espère ne plus jamais remettre le masque", dit-en souriant Éloïse du haut de ses 9 ans. Sous les arbres, elle joue avec Léo, un autre enfant qui est dans sa classe. _"_C'était bizarre quand on a enlevé le masque", raconte-t-il derrière une grosse paire de lunettes rondes.

De l'autre côté du terrain de football, les institutrices veillent sur les jeunes en pause. "C'est la délivrance, souffle Stéphanie de Sousa. Il fait très chaud depuis quelques jours, on étouffe sous le masque." À côté d'elle se tient Karine Hidalgo, une autre institutrice. "Certains élèves sont arrivés en cours d'année et donc _nous n'avions pas eu l'occasion de les voir sans masques_", explique-t-elle.

Dans la cour de récréation les enfants s'amusent à visage découvert pour la premières fois depuis octobre 2020. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Cette année était difficile pour les deux institutrices expérimentées. "On a l'habitude de voir nos élèves édentés en cours d'année, puisqu'ils perdent leurs dents de lait, raconte Karine Hidalgo. Cette année on a eu la surprise de découvrir ce matin leurs dents définitives pour certains, donc c'était un particulier." Les deux collègues ne remarquent même pas qu'elles portent encore le masque. Une forme d'habitude que certains élèves aussi ont pris.

Stéphanie de Sousa tape dans ses mains pour annoncer la fin de la récréation. Les élèves de CP et CE1 se mettent en rang devant la porte. Ils doivent éviter de parler dans les couloirs pour limiter toute propagation. Chacun passe ses mains au savon sous le regard attentif des institutrices. Les enfants pénètrent dans la classe, "On va rentrer en classe, vous vous _asseyez et vous mettez le masque_", ordonne l'institutrice.