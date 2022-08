Fin du trafic de transit sur l'avenue Albert Dubout à Montpellier à compter de ce lundi

Ancienne voie ferrée, devenue par la suite voie rapide, l'avenue Albert Dubout a longtemps été l’une des plus dangereuses de la ville. De 2010 à 2020, les accidents ont fait 98 blessés, dont 22 hospitalisés. Un collégien est décédé en 2012 et une autre victime d’un très grave accident le 5 novembre 2020. Sur l’ensemble de l’axe Dubout-Liberté, ce sont près de 420 blessés dont plus de 80 hospitalisés, et 7 morts.



Parce que la sécurité des enfants est une priorité absolue, la Ville a décidé d’engager la transformation radicale de cette avenue au bénéfice de la vie locale et des mobilités douces. Ce qui était un axe de transit deviendra un parcours pour les vélos et une voie de desserte locale. Ce qui était une coupure dans la Ville deviendra un lien entre les quartiers.

Une première phase est intervenue en février 2021 avec la suppression du transit dans le sens Ouest-Est sur l’avenue Albert Dubout. À partir du 22 août 2022, une deuxième phase est engagée avec la suppression complète du transit et le début des travaux de la création d’une grande piste cyclable paysagère. Des modifications de circulations seront également apportées dans d’autres rues afin de restreindre les reports de trafic.



Le nouveau plan de circulation dans le quartier - Ville de Montpellier

Les objectifs de cette transformation :

• Sécuriser l’accès aux établissements scolaires et le chemin de près de 1000 écoliers et collégiens.

• Apaiser un axe le long duquel 3500 personnes habitent à moins de 100 mètres.

• Créer une piste cyclable « Vélolignes montpelliéraines » paysagère en connexion avec les itinéraires d’accès au centre-ville.

• Sécuriser et faciliter les traversées et améliorer les parcours piétons.

• Désimperméabiliser, embellir et améliorer les abords de l’avenue Albert Dubout très minérale.

• Réserver la circulation automobile aux riverains et aux usages locaux.

• Rénovation de l’éclairage (réalisation de 75% d’économie d’énergie)

Les travaux prendront fin au printemps 2023.



L'éclairage va passer en LED, plus économique et plus sobre

Dans le cadre des travaux sur l’avenue Albert Dubout, la collectivité a entrepris dans le même temps, de réaliser le passage en LED pour l’éclairage public. Au-delà du gain en sobriété sur le simple fait de rénover l’éclairage, les LED permettent de faire diminuer de moitié l’intensité de l’éclairage en milieu de nuit. Au total, sur cet axe, on passe d’une consommation annuelle de 39.500 kWh à 9750 kW, soit 75 % d' économie d’énergie durablement.



Les nouveaux itinéraires dans le quartier Mion - Saint-Martin À partir du 22 août

1) Au niveau de l'avenue du Maréchal Leclerc, l’avenue Albert Dubout ne sera plus franchissable en voiture comme en bus à compter du démarrage de ces travaux. Son accès sera réservé à la circulation locale en sortie du quartier Mion.



2) L’avenue Albert Dubout accueillera une nouvelle piste cyclable paysagée en connexion avec les itinéraires d’accès au centre-ville ; le sens de circulation des véhicules sera inversé sur l'avenue, il ira de l’avenue Maréchal Leclerc pour les usagers venant de la Cité Mion en direction de l’Hôtel de Ville.

3) Pour sécuriser les abords des écoles Brel et Signoret, le sens de circulation sera inversé sur une partie de la rue des Clématites.

4) Pour éviter les reports de trafic au cœur du quartier Mion, la rue Frédéric Fabrège sera coupée à la circulation automobile entre la rue des Primevères et le rue des Pervenches. Cette transformation préfigure l’aménagement d’une future placette arborée. Les continuités piétonnes et cyclables seront quant à elles assurées.

5) Pour éviter le report de trafic dans les petites rues résidentielles du quartier Mion depuis les grands axes comme l’avenue de Palavas, la rue de Porto sera également coupée à la circulation à l’intersection avec la rue des Pervenches. Les continuités piétonnes et cyclables seront maintenues.

6) Pour rejoindre l’avenue de la Liberté en provenance de l’Hôtel de Police, il sera recommandé d’emprunter l’avenue Etienne Antonelli, en direction du chemin de Moularès et de l’avenue des Près d’Arènes.

7) Pour rejoindre l’avenue de la Liberté en provenance de l'Hôtel de Ville, il sera recommandé d’emprunter le chemin de Moularès en direction de l’avenue des Près d’Arènes.

8) Pour rejoindre la place du 8 mai 1945 en provenance d’Antigone et accéder aux commerces et aux différents parcs de stationnement de ce secteur du centre-ville, il sera toujours possible d’emprunter les boulevards Rabelais et Vieussens en direction du boulevard Berthelot.

9) Les sorties du quartier Saint-Martin s’effectuent notamment par la rue de Centrayrargues, l’avenue du Maréchal Leclerc et l'avenue des Prés d'Arènes.

Circulation des bus

Dans le cadre du nouveau plan de circulation à Montpellier, le passage de la ligne 12 n’est plus possible et son service est arrêté à partir du 22 août du fait du démarrage des travaux et son tracé sera repris par la nouvelle ligne 8.



Les personnes à mobilité réduite résidant dans le quartier Saint-Martin pourront bénéficier d'un service GIHP jusqu'au 23 octobre 2022, afin de rejoindre le tramway.



À compter de la Toussaint, la ligne 8 redessinée viendra la remplacer sur la partie Sud de son tracé.

Les utilisateurs actuels de la section Nord de la ligne 12 sont invités à se reporter aux arrêts suivants, situés à moins de 400m ou 5 minutes de marche :

- Station Frédéric Bazille (lignes Bus 8 et 11) au nord

- Future station Centrayrargues (ligne Bus 8) au sud

- Station Nouveau St Roch (lignes Tram 2 et 4) à l'ouest

- Station Iris (ligne Bus 11) à l'est.